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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 11:55 BJT

《全球市场》亚洲股市受创，因美国和中国黯淡数据引发复苏忧虑

日本央行空前的刺激计划令日债以外几乎所有全球市场受到鼓舞，这反映投资者对其效应的紧张不安。

日本央行的空前刺激计划旨在对抗日本的通货紧缩并降低债券收益率，目前为止却让日本公债市场极度不稳，而且让曾是低风险、低收益的日本公债有成为高风险、低收益资产的危险。

其他打压市况的潜在风险还包括朝鲜(北韩)情势。

朝鲜周一准备庆祝金日成冥诞，但朝鲜已拒绝与韩国就降低紧张形势和重启开城工业区进行谈判。

自联合国通过对朝鲜实施新制裁以惩罚其最新的核武测试后，数周来朝鲜一直扬言攻击美国、韩国和日本。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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