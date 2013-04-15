《全球市场》亚洲股市受创，因美国和中国黯淡数据引发复苏忧虑

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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日本央行空前的刺激计划令日债以外几乎所有全球市场受到鼓舞，这反映投资者对其效应的紧张不安。
日本央行的空前刺激计划旨在对抗日本的通货紧缩并降低债券收益率，目前为止却让日本公债市场极度不稳，而且让曾是低风险、低收益的日本公债有成为高风险、低收益资产的危险。
其他打压市况的潜在风险还包括朝鲜(北韩)情势。
朝鲜周一准备庆祝金日成冥诞，但朝鲜已拒绝与韩国就降低紧张形势和重启开城工业区进行谈判。
自联合国通过对朝鲜实施新制裁以惩罚其最新的核武测试后，数周来朝鲜一直扬言攻击美国、韩国和日本。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)