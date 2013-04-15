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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 12:00 BJT

国际油市：美国原油跌逾2美元触及三个月低点，受中美经济疑虑打压

路透新加坡4月15日 - 美国原油期货周一跌逾2美元，触及逾三个月低点，此前中国和美国公布的数据引发投资人担心这两大石油消费国经济增长放缓。

官方周一公布的数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增幅自上一季的7.9%意外放缓至7.7%。

美国零售销售3月萎缩，为三个月内第二次下滑 ，暗示美国在第一季末段经济脚步可能蹒跚，并支撑了美国经济动能可能不如几周前分析师认为的那么强劲的观点。

美国原油期货 一度跌逾2美元，触及逾三个月来最低水准89.17美元，0345 GMT扳回部分跌幅，报89.29美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 张涛)
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