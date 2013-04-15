国际油市：美国原油跌逾2美元触及三个月低点，受中美经济疑虑打压

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透新加坡4月15日 - 美国原油期货周一跌逾2美元，触及逾三个月低点，此前中国和美国公布的数据引发投资人担心这两大石油消费国经济增长放缓。
官方周一公布的数据显示，中国第一季国内生产总值(GDP)同比增幅自上一季的7.9%意外放缓至7.7%。
美国零售销售3月萎缩，为三个月内第二次下滑 ，暗示美国在第一季末段经济脚步可能蹒跚，并支撑了美国经济动能可能不如几周前分析师认为的那么强劲的观点。
美国原油期货 一度跌逾2美元，触及逾三个月来最低水准89.17美元，0345 GMT扳回部分跌幅，报89.29美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)