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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 13:26 BJT

《中国2013年3月数据路透调查中值一览表》--4月15日

(新增3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值，固定资产投资同比)
    路透北京4月15日 - 以下为中国2013年3月各项主要宏观经济指标结果，以及当期路透调查预测中值。

    各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 
    
                            3月实际值     调查中       2月      1月   12年12    11月    10月     9月     8月     7月     6月     5月     4月     3月
                                            值                            月                                                                  
   居民消费价格指数(CPI)       2.1          2.4        3.2      2.0      2.5       2     1.7     1.9       2     1.8     2.2       3     3.4     3.6
                 CPI环比       -0.9        -0.6        1.1      1.0      0.8     0.1    -0.1     0.3     0.6     0.1    -0.6    -0.3    -0.1     0.2
 工业生产者出厂价格指数(       -1.9        -1.8       -1.6     -1.6     -1.9    -2.2    -2.8    -3.6    -3.5    -2.9    -2.1    -1.4    -0.7    -0.3
                    PPI)                                                                                                                      
      社会消费品零售总额       12.6        12.5      12.3*       --     15.2    14.9    14.5    14.2    13.2    13.1    13.7    13.8    14.1    15.2
      规模以上工业增加值       8.9          10        9.9*       --     10.3    10.1     9.6     9.2     8.9     9.2     9.5     9.6     9.3    11.9
  固定资产投资(不含农户)       20.9        21.3      21.2*       --     20.6    20.7    20.7    20.5    20.2    20.4    20.4    20.1    20.2    20.9
                贸易差额       -8.8         154      152.5    291.5    316.2     196   319.9   276.7   266.6   251.5   317.3     187   184.2    53.5
                    出口        10         10.5       21.8       25     14.1     2.9    11.6     9.9     2.7       1    11.3    15.3     4.9     8.9
                    进口       14.1         5.2      -15.2     28.8        6       0     2.4     2.4    -2.6     4.7     6.3    12.7     0.3     5.3
        广义货币供应量M2       15.7        14.6       15.2     15.9     13.8    13.9    14.1    14.8    13.5    13.9    13.6    13.2    12.8    13.4
      月度新增人民币贷款      10,600       8,500     6,200   10,700    4,543   5,229   5,052   6,232   7,039   5,401   9,198   7,932   6,818  10,100
   人民币贷款同比增长(%)       14.9        14.7         15     15.4     15.0    15.7    15.9    16.3    16.1      16      16    15.7    15.4    15.7
 注:                                                                                                                                                
 1.--表示数据未公布.                                                                                                                                
 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数                                                                                                             
 据.                                                                                                                                          
 3.*表示1-2月数据合并发布.                                                                                                                          
 
 (发稿 李航; 审校 黄凯)
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