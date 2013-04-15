《中国2013年3月数据路透调查中值一览表》--4月15日

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(新增3月社会消费品零售总额、规模以上工业增加值，固定资产投资同比) 路透北京4月15日 - 以下为中国2013年3月各项主要宏观经济指标结果，以及当期路透调查预测中值。 各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元)： 3月实际值 调查中 2月 1月 12年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 值 月 居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.4 3.2 2.0 2.5 2 1.7 1.9 2 1.8 2.2 3 3.4 3.6 CPI环比 -0.9 -0.6 1.1 1.0 0.8 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 工业生产者出厂价格指数( -1.9 -1.8 -1.6 -1.6 -1.9 -2.2 -2.8 -3.6 -3.5 -2.9 -2.1 -1.4 -0.7 -0.3 PPI) 社会消费品零售总额 12.6 12.5 12.3* -- 15.2 14.9 14.5 14.2 13.2 13.1 13.7 13.8 14.1 15.2 规模以上工业增加值 8.9 10 9.9* -- 10.3 10.1 9.6 9.2 8.9 9.2 9.5 9.6 9.3 11.9 固定资产投资(不含农户) 20.9 21.3 21.2* -- 20.6 20.7 20.7 20.5 20.2 20.4 20.4 20.1 20.2 20.9 贸易差额 -8.8 154 152.5 291.5 316.2 196 319.9 276.7 266.6 251.5 317.3 187 184.2 53.5 出口 10 10.5 21.8 25 14.1 2.9 11.6 9.9 2.7 1 11.3 15.3 4.9 8.9 进口 14.1 5.2 -15.2 28.8 6 0 2.4 2.4 -2.6 4.7 6.3 12.7 0.3 5.3 广义货币供应量M2 15.7 14.6 15.2 15.9 13.8 13.9 14.1 14.8 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4 月度新增人民币贷款 10,600 8,500 6,200 10,700 4,543 5,229 5,052 6,232 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100 人民币贷款同比增长(%) 14.9 14.7 15 15.4 15.0 15.7 15.9 16.3 16.1 16 16 15.7 15.4 15.7 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数 据. 3.*表示1-2月数据合并发布. (发稿 李航; 审校 黄凯)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)