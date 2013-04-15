更新版 1-中国数据：一季度GDP增速逊预期，打造“升级版”更重质而非量

* 一季度GDP同比增7.7%，低于预期

* 工业生产意外疲弱

* 一季度房地产投资强劲，但调控下面临变数

* 预计政策将对转型升级和制度改革有更多考量

* 数据弱于预期令高风险资产下跌 (新增更多评论和细节)

路透北京4月15日 - 中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

面对经济增速下行的现状，多数分析人士认为，在本届政府打造经济“升级版”的背景下，未来经济发展将更重质而非量，预计政策方面将针对转型升级和制度改革等长效机制方面有更多考量。

“估计二季度的经济同比数据还是会高一点，但总体看还是在底部徘徊的状态，”华创证券研究所副所长华中炜表示，大的格局还是在去产能的进展中，短期内需求没有强烈回升的迹象。

在政策方面，他预计不会针对短期经济波动有非常强的反应，而是针对转型升级和制度改革等长效机制方面有更多考量。

国家统计局新闻发言人盛来运在发布会上指出，一季度增速小幅回落主要是国际形势复杂多变以及国内主动调控的结果，“从经济增长的基本面看，保持中国经济稳定较快增长还是有比较多的有利条件。”

他进一步解释称，中国仍处在工业化和城镇化加快的进程之中，工业化、城镇化、农业现代化、信息化还有国际化、市场化这些进程都没有完成，将会释放出巨大的投资和市场的潜力。他并强调，中国经济基本面没有发生根本改变，对全年完成7.5%的GDP增长目标持乐观预期。

国家统计局周一公布数据显示，一季度GDP同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8%，环比增长1.6%。其中在3月数据中，规模以上工业增加值同比增长8.9%，逊于路透调查中值10%。

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主要数据:

--中国一季度GDP同比增长7.7%(路透调查中值为8%)，环比增长1.6%

--中国3月社会消费品零售总额同比增长12.6%(路透调查中值为12.5%)

--中国3月规模以上工业增加值同比增长8.9%(路透调查中值为10%)

--中国1-3月固定资产投资(不含农户)同比增长20.9%(路透调查中值为21.3%)

受中国经济数据低于预期拖累，中国股市沪综指 在数据公布后应声走跌，早盘收低0.92%；新西兰元和澳元亦大跌。周一从大宗商品到亚洲股市的风险资产均走低，因美国和中国数据弱于预期引发对全球经济前景的忧虑，促使投资者锁定近期市场升势的部分获利。

欲浏览中国GDP图表，请点选(link.reuters.com/keb47t)

**继续鼓励消费**

上海证券宏观分析师胡月晓表示，本届政府对经济发展界定是打造“升级版”经济，说明未来总需求扩张政策不会是重点。未来不必太在意速度，要看政府是否能在“释放改革红利”的转型推进方面有进展，具体说来就是国企改革、资源管理体制(表现为要素价格改革)、利率市场化、投融资管理体制、民资开放等方面能否有实质进展。

“经济增长二季度可能还是比较稳定，但很难超预期。”海通证券研究所首席宏观债券研究员姜超称，“总体来看，目前经济增长瓶颈越来越大，对增长不能期待更高，应该是换一个角度，经济增速低一些而结构更加合理，可能是更好的事情。”

盛来运表示，中国经济的增长主要靠内需拉动，而且在内需中间投资和消费贡献的比例在发生积极的变化，消费对经济增长的贡献在提升。

“当然结构的调整和发展模式的转换不是很快能够完成的，需要一个继续创新的过程，所以政府非常强调要以科学发展观为主题，以转变发展方式为主线，不断地调整我们的经济发展结构，进一步地发挥消费拉动经济增长的作用。”他说。

据其介绍，一季度GDP增长7.7%中，有4.3个百分点是由最终消费贡献的，对GDP增长的贡献率是55.5%；资本形成总额对GDP的贡献率30.3%，拉动GDP增长2.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的贡献率是14.2%，拉动了1.1个百分点。

此外，对于房地产市场，盛来运表示，虽然说3月投资销售指标仍在高位，但应该说比1-2月有明显的回落，调控措施效果凸显。“房地产调控的最终目标是抑制投机性需求，遏制房价上涨的趋势，促进房地产平稳健康发展。”

中国1-3月房地产开发投资同比增20.2%，同期商品房销售面积同比增37.1%，销售额增长61.3%。

去年年底至今中国楼市加速回暖，引发决策层对楼市过热的担忧，国务院在3月初进一步收紧对中国房地产市场的调控，各地细则则在月末纷纷出炉，北京等一线城市的调控较为严厉，进一步收紧限购，并上调申请二套房房贷的首付比例。