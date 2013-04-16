《交易视点》人民币仍有升值压力，点心债行情有望延续--中信证券

路透北京4月15日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，市场基本面并没有大改变，当前海外流动性宽松较3月有过之而无不及，国内经济弱增长和人民币汇率稳中有升仍是吸引投资者的“亮点”。

因此，我们继续维持二季度策略“对市场行情持正面态度，虽然债券价格上涨空间有限，但收益率仍有望在低位震荡，票息收益是投资者获得正回报的关键来源”。

**短期内人民币仍有升值压力**

（1）2月份国内外汇占款增加2,954亿元，2013年前2个月外汇占款增加接近1万亿元，表明资本仍在持续流入国内；

（2）人民币询价持续收于区间上限。近期人民银行不断下调美元中间价，上周五美元中间价达到6.2506，创下历史新低。

由此进一步激发了外汇市场做多人民币的热情，国内人民币询价目前已经突破6.20的大关，上周人民币询价和中间价的偏离度持续接近1%的区间上限；

（3）1年期NDF隐含的人民币升值预期由负转正。

**本轮点心债行情延续**

海外宽松货币政策及人民币升值仍对离岸人民币债市形成强支撑。

4月以来，中信离岸人民币债券指数的平均收益率有7bp的降幅至3.92%。其中，高等级债券平均收益率下降3bp至3.38%，而低等级债券的收益率降幅更大，平均收益率下降11bp至4.61%。

我们追踪的高、低等级债券利差为123bp，继续维持低位。

**市场研判和投资策略**

上期报告以来，市场基本面并没有出现大的改变，实际上当前海外流动性宽松较3月份有过之而无不及。

并且，在当前全球经济复苏乏力和货币政策超宽松的大环境下，国内经济弱增长和人民币汇率稳中有升仍是吸引投资者的“亮点”。

因此，我们继续维持二季度策略“对市场行情持正面态度，虽然债券价格上涨空间有限，但收益率仍有望在低位震荡，票息收益是投资者获得正回报的关键来源”。

**泛海国际信用分析**

该公司优势在于资产负债率低、偿债能力较强、经营业务多元化，酒店业务和物业租赁业务能够为其提供较为稳定的收入。

需要关注的是该公司主营业务不强，并且投资业务规模大、风险高，导致该公司的净利润和经营性现金流缺乏稳定性，未来经营业绩较难预测。

综合考虑，泛海国际中信证券内部评级为D3，相当于国内信用评级AA-级别。(完)