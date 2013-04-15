台湾货币市场：短率持平上日，央行冲销力道平稳

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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* 短率基本持稳上日
* 央行冲销力道暂未出现变化
* 票券商发票量明日有机会回稳
记者 林妙容
路透台北4月15日 - 台湾银行间短率周一持续在低位徘徊，与上日变化不大。新一周开始央行冲销力量未出现明显变化，市场资金充裕的基调不变，令银行排队转存代理行回收隔夜资金，市场料本周台币短率曲线将维持平稳，变化不会太大。
市场人士指出，台湾央行近来的冲销力道平稳，央行存单未到期余额持稳在6.45兆(万亿)附近，未及于此前市场较为关切的6.5兆关卡，央行委由代理行回冲的隔夜资金亦处于正常水位，使得资金没有更多的去化管道，对利率影响微乎其微。不过外资银行台币资金今日似不再如同上周泛滥，略支撑短率不再下行。
〞外商今天打(电话)来(拆出)的家数没有上周那么多。〞一位民营银行资金调度人士说。
另一大型金融构构资金调度人员表示，此前最新一期364天期存单标破0.7%的近来共识水位 ，令市场忧心如果台币资金水位只升不降，短率本周仍有下行风险，但银行端虽为资金去化不易所苦，为免利率下行过快，仍勉力支撑短率于当前水准。
本地时间11:49时，台湾金融市场动态：
**台币兑美元 小升6.5分报29.930。台币兑美元早盘偏向观望，暂无明显交易方向，进出口商交投并不热络，令盘面交投略显冷清。早盘交易量能略显清淡，开盘50分钟成交约0.50亿美元。
**台股 午间走跌0.79%报7,760.05点；成交量 442.95亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报在0.387%。今日区间在0.387-0.4%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。
**短票发票量明日可望恢复正常**
在短票市场方面，一大型票券商指出，清明节前后的发票空窗期可望在今天告一段落，明日起发票量可望恢复正常。今日票量发行不多，虽银行间买票意愿仍高，票券商顾及长久交易关系，同意短票利率持平于上日，约在0.70%不变。
〞今天和银行做是交朋友，票量只有一点点而已。〞另一大型票券商交易人士说。
交易员并指出，近来台股 表现仍然疲弱，证券商发票量仍处于低迷状态，预期至今年第三季为止，企业发票及利率都不致有大幅变动。
周一票券商与银行承作30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。
今日央行存单到期2,070.15亿台币，发行金额待稍晚央行才会公布。
本周其他交易日存单到期状况如下，周二661亿，周三669.2亿，周四5,047亿以及周五3,653.15亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为136亿台币；累计超额准备为3,137亿台币，加计前期1%的超额准备为3,652亿台币。
**公债附买回利率大致持稳**
公债与公司债附买回(RP)成交利率周一大致持稳。由于仍处于公司债发行空窗期，市场钱多券少状况不变，大型券商与票券商多以到期续作为主，利率则维持现有区间不变。
但也有券商趁到期将较高的利率微幅下调，客户则因认知目前市场资金泛滥，在续约时同意调整。使得公债与公司债RP区间高点缓步向低端收敛。
〞相较于3月，本月较无紧缩因子，也比较有议价空间。〞一证券商交易员说。
他认为，目前银行端资金相当充裕，有缺口很快就能找到。本月RP利率应有机会继续缓步向下。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.69%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.79%，亦与上日相同。
票券商的公债/公司债附买回利率则大致不变。大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，皆同上日。(完) (审校 曾祥进)
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