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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 13:08 BJT

《中国2013年国债发行中标明细表》--4月15日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率  预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数   
 ===================================================================== 
  一期     1/9      5       3.15%    3.17%      260          1.92  
  续发     3/6              3.1976%  3.24%      220          2.03
                          (中标收益率)
 ===================================================================== 
  二期     1/16     1       2.81%    2.82%      300          1.59 
 =====================================================================
  三期     1/23     7       3.42%    3.44%      300          2.00 
  续发     2/6              3.4304%  3.46%      300          1.90
                          (中标收益率)
  续发2    2/27             3.4271%  3.47%      220          2.61
                          (中标收益率)
 =====================================================================  
  四期     1/30     3       3.10%    3.09%      260          2.23 
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  五期     2/20    10       3.52%    3.56%      260          2.86
  续发     3/20             3.5198%  3.58%      220          2.38
                          (中标收益率)
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  六期     4/3      2       2.92%    2.99%      260          2.18
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 *七期     4/10     1       2.62%    2.59%      300          1.32
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  合计                                        2,900          
    
 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 
 
 债券名称 招标时间 期限(天)  加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数
 =============================================================== 
 *一期     4/12      273      2.7268%       150          1.39 
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  合计                                      150(完) 
    
  注:1.*代表新增
     2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。
     3.2012年国债发行中标明细表请点选 

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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