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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 12:18 BJT

国际油市：布兰特原油创九个月新低，受中国及美国数据打击

路透4月15日 - 布兰特原油期货周一亚洲盘中跌逾2美元至九个月低点，此前中国和美国公布的疲弱数据引发投资人担心全球两大原油消费国成长放缓。

0406GMT，布兰特原油期货 下跌逾2美元至九个月新低100.92美元。

美国原油期货 下跌逾2美元至逾三个月低点88.73美元，之后略为回升至88.77美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
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