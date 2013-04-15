中国货币市场：回购利率整体变动有限，准备金退款令资金供给偏宽松

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透上海4月15日 - 中国银行间资金市场周一早盘回购利率 整体变动有限。今日为例行准备金调整日，根据惯例，银行大多收到准备金退款，资金供给因此偏宽松。
市场人士并指出，尽管市场流动性尚属宽裕，但4月中下旬仍面临着企业缴税的压力，短期资金面或将有所收紧。
“资金还好，比较宽松的状态，今天有(例行调整)准备金退款。”上海一银行交易员称。
据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日（周四），缴纳日则为申报后的三日内。
今日公布的一季度经济数据不及预期，交易员表示，为进一步扶助经济，央行货币政策短期内将会保持相对稳定，这也有利于资金面在上半年维持相对宽裕的格局，不过经济的中期走势以通胀压力都有相当的不确定性，政策走向也难以捉摸，下半年流动性状况仍存变数。
中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因银行一般在季末冲击存款指标，所以次月上旬多为补缴存准，中旬则退款。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.0505 2.0208 +2.97
七天 2.9597 2.9473 +1.24
14天 3.0306 3.0969 -6.63 上交所债券回购
其中:一天 2.6650 2.1350 +53.00
七天 2.9300 2.6500 +28.00
14天 3.2050 3.2000 +0.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0800 2.0900 -1.00
七天 2.9700 2.9500 +2.00
14天 3.0300 3.1400 -11.00 shibor
其中:隔夜 2.0533 2.0238 +2.95
七天 2.9810 2.9700 +1.10
三个月 3.8802 3.8803 -0.01 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)