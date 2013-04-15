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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 12:17 BJT

中国债市动态：利率债和IRS收益率略跌，经济增长数据黯淡抬升避险情绪

路透北京4月15日 - 中国银行间债市周一利率债收益率小跌。中国经济增长数据黯淡，市场避险情绪有所抬头，现券买盘浮现，利率互换 亦同步略跌。

“利率债（收益率）有一定下调，主要是金融债；就是因为GDP数据啊!避险需求，再做一把多，”上海一银行资深交易员称。

他并指出，中国经济增速放缓已成定局，预计短期内现券或呈现窄幅震荡走势，持有并获得较高票息收入是不少交易盘的选择；不过，未来通胀及由政策刺激所推动的短期经济恢复风险亦要注意。

“现在看来，今年的行情跟去年有点类似，”他并称，“前面经济刺激不起来，就再刺激呗！哪疼医哪，主要还是得靠投资拉动！”

第一创业证券研究所所长王皓宇则认为，未来一段时间，经济都不会太好，会是比较弱的复苏；决策层将保持当前的政策力度，不会放松，让经济自行调整；无论是基本面，还是资金面，对债市的支持力度都很大。

中国国家统计局周一公布一季度国内生产总值（GDP）同比增长7.7%，略低于路透调查预估中值8%；环比增速为1.6%。

二级市场上，剩余期限约4.24年的固息政策性金融债12进出09券最新成交加权收益率 在3.8579%，上日末笔为3.8601%。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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