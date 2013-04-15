中国房地产：商品房明码标价为常态监管，部分房企违反规定被罚--发改委

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透北京4月15日 - 中国国家发展和改革委员会周一称，包括山西富基房地产开发有限公司等在内的部分房地产企业违反明码标价规定受到查处，共计罚款1,000多万元人民币。
发改委网站刊登的新闻稿强调，各级价格主管部门要切实贯彻落实国务院办公厅通知的要求，把商品房销售明码标价作为常态监管，对房地产企业违反规定的行为，发现一起，查处一起，决不姑息。
这些被罚的企业包括山西富基房地产公司销售的“富基翡翠郡”项目，山西大和昌业科贸公司销售的“大和昌业”项目等。
发改委要求，房地产企业必须严格按照要求，在交易场所醒目位置放置标价牌、价目表或者价格手册，一次性公开所有可售房源。
明确标示所有可售房源的价格及相关信息，不得把明码标价变成“口头告知”，不得采用拖延开盘时间或者控制房源等手段捂盘惜售，故意制造房源紧张气氛；不得标示虚假信息或使用欺骗性、模糊性的语言误导消费者，侵害消费者知情权、选择权和公平交易权。
去年年底至今中国楼市加速回暖，引发决策层对楼市过热的担忧，国务院在3月初进一步收紧对中国房地产市场的调控，各地细则则在月末纷纷出炉，北京等一线城市的调控较为严厉，进一步收紧限购，并上调申请二套房房贷的首付比例。 (完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)