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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 12:39 BJT

全球金市：现货金跌至两年低点，其它贵金属亦受挫

“黄金跌破1,500美元不是个好兆头，我们不知道接下来的支撑水平将在哪儿，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。

“尽管市场已有些空头部位，但我认为人们仍想把价格推低。现在没有上涨的理由，除非朝韩开战。在已经超卖的市场应该会出现反弹。”

美国期金6月合约 跨大跌幅，下跌超过5%，东京期金 下跌约8%，创下东京期金2011年9月之来最大单日跌幅。

其他贵金属也遭逢沉重卖压，白银 跌至2010年11月以来最低，铂金 处于去年8月以来最低，钯金 触及三个月低点。

投资人缩减黄金曝险部位，全球最大黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量降至2012年初以来最低水位。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化

(编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红)
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