全球金市：现货金跌至两年低点，其它贵金属亦受挫

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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“黄金跌破1,500美元不是个好兆头，我们不知道接下来的支撑水平将在哪儿，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。
“尽管市场已有些空头部位，但我认为人们仍想把价格推低。现在没有上涨的理由，除非朝韩开战。在已经超卖的市场应该会出现反弹。”
美国期金6月合约 跨大跌幅，下跌超过5%，东京期金 下跌约8%，创下东京期金2011年9月之来最大单日跌幅。
其他贵金属也遭逢沉重卖压，白银 跌至2010年11月以来最低，铂金 处于去年8月以来最低，钯金 触及三个月低点。
投资人缩减黄金曝险部位，全球最大黄金上市交易基金(ETF)黄金持仓量降至2012年初以来最低水位。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 郑茵/李婷仪 审校 于春红)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)