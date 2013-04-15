中国经济：福布斯华人富豪榜大陆富豪数占一半，李嘉诚居首宗庆后列第九

路透上海4月15日 - 据福布斯中文版周一最新发布的2013年华人富豪榜，2013年净资产在10亿美元以上的华人富豪人数上升47人至245人，其中来自大陆的富豪占一半。不过前十位富豪中，香港富豪占据五位，李嘉诚蝉联全球华人首富；大陆富豪仅有娃哈哈集团创始人宗庆后，列第九位。

2013年在最富有的十个华人里，有六位已经年过八十，耄耋之年的亿万富豪们大多已从单一的产业经营转型到多元化经营；而最年轻的亿万富豪是宗庆后(67岁)和泰国TCC集团董事局主席苏旭明(68岁)，同为食品饮料行业的两人分别通过软饮料和酿酒这两大类快消饮品积累了巨额财富，可谓是舌尖上的富豪。

此外，过去一年除了新世界的郑裕彤(排名第四)持平外，其他九位亿万富豪都实现财富的增长。李嘉诚以310亿美元净资产连续15年居首，恒基地产 主席李兆基和新鸿基 的郭炳江郭炳联家族分别为203亿美元和200亿美元列第二和第三位。

香港新世界发展 前主席郑裕彤、正大集团(卜蜂集团)董事长谢国民、菲律宾SM集团 董事长施至成及马来西亚富豪郭鹤年分列第四至第七位，苏旭明和香港嘉华娱乐国际集团主席吕志和列第八位和第十位，吕志和的财富达107亿美元。

去年曾列入福布斯前十位华人富豪的百度 董事长兼首席执行官李彦宏和三一重工 董事长梁稳根，今年因股价下跌而滑出前十大富豪名单。

从地域及行业的分布特征来看，大陆盛产房地产和制造业富豪，不过最有钱却是食品饮料业的宗庆后；香港也有超过1/3的富豪来自房地产，比如位列前十的李兆基和郭炳江、郭炳联；台湾是制造业和科技，相加占比接近一半，鸿海精密 董事长郭台铭和联邦建设的林荣三是其中代表。