中国经济：福布斯华人富豪榜大陆富豪数占一半，李嘉诚居首宗庆后列第九

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透上海4月15日 - 据福布斯中文版周一最新发布的2013年华人富豪榜，2013年净资产在10亿美元以上的华人富豪人数上升47人至245人，其中来自大陆的富豪占一半。不过前十位富豪中，香港富豪占据五位，李嘉诚蝉联全球华人首富；大陆富豪仅有娃哈哈集团创始人宗庆后，列第九位。
2013年在最富有的十个华人里，有六位已经年过八十，耄耋之年的亿万富豪们大多已从单一的产业经营转型到多元化经营；而最年轻的亿万富豪是宗庆后(67岁)和泰国TCC集团董事局主席苏旭明(68岁)，同为食品饮料行业的两人分别通过软饮料和酿酒这两大类快消饮品积累了巨额财富，可谓是舌尖上的富豪。
此外，过去一年除了新世界的郑裕彤(排名第四)持平外，其他九位亿万富豪都实现财富的增长。李嘉诚以310亿美元净资产连续15年居首，恒基地产 主席李兆基和新鸿基 的郭炳江郭炳联家族分别为203亿美元和200亿美元列第二和第三位。
香港新世界发展 前主席郑裕彤、正大集团(卜蜂集团)董事长谢国民、菲律宾SM集团 董事长施至成及马来西亚富豪郭鹤年分列第四至第七位，苏旭明和香港嘉华娱乐国际集团主席吕志和列第八位和第十位，吕志和的财富达107亿美元。
去年曾列入福布斯前十位华人富豪的百度 董事长兼首席执行官李彦宏和三一重工 董事长梁稳根，今年因股价下跌而滑出前十大富豪名单。
从地域及行业的分布特征来看，大陆盛产房地产和制造业富豪，不过最有钱却是食品饮料业的宗庆后；香港也有超过1/3的富豪来自房地产，比如位列前十的李兆基和郭炳江、郭炳联；台湾是制造业和科技，相加占比接近一半，鸿海精密 董事长郭台铭和联邦建设的林荣三是其中代表。
印尼的华人主要来自能源行业和多元化经营；10位美籍的华人亿万富豪有四位在科技行业；新加坡的亿万富豪则有超过一半经营着房地产和食品饮料公司；马来西亚和菲律宾都是多元化经营的亿万富豪较为集中的国家。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)