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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 12:44 BJT

日本数据：2月工业生产修正为较前月增长0.6%

路透东京4月15日 - 日本经济产业省周一公布的数据显示，2月工业生产修正后较上月增长0.6%，表明日圆走贬和股市上涨，协助改善企业生产活动。

2月工业生产初值为下滑0.1.%，1月为增长0.3%。

2月产能利用率指数较上月上升0.7%至86.6。(完) (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)
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