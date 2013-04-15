中国汇市：人民币早盘续创历史高位，一季度GDP弱于预期难改升值格局

* 人民币即期早盘继续刷新历史新高

* 中间价亦续创新高

* 一季度GDP增速弱于预期令涨幅收窄

* 人民币走强格局短期料难改

路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续创新高，盘中一度触摸6.1860的历史高位，受中间价连续第二天刷新高位带动，而一季度中国GDP等经济数据弱于预期难改人民币升值格局。

交易员称，受隔夜美元空头获利回补，以及市场预期一季度中国宏观数据较弱，人民币即期早盘出现一波较强的购汇盘，并在宏观数据公布后获利回吐。短期看人民币升值格局不会改变，资本流入仍会增长。

“早盘走势应该跟GDP数据相关，市场预期GDP会差一点，所以会在数据公布前买一点（美元），公布后再卖掉，...这样就呈现了一个（美元）先上后下的局面。”上海一外资行交易员称。

北京时间12:20，人民币兑美元即期报6.1875元，上日收报6.1922元。今日人民币兑美元中间价 为6.2454元，上日中间价为6.2506元。

多数交易员称，未来人民币继续看涨，因即将进行的G20会议以及美国的汇率报告都会给人民币以更强的升值压力，且中国经济宏观面相对稳定亦吸引更多国际游资的流入，因此无论从政治角度还是从热钱流入的角度，短期内人民币仍将继续看涨。

“客盘其实相对均衡，虽然早上一波美元买盘，但后市整体人民币还是看涨，结汇仍会偏多，6.18可能会是下一个支撑位。”北京一国有银行交易员称。

中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

受中国经济数据低于预期拖累，中国股市沪综指 在数据公布后应声走跌，早盘收低0.92%；新西兰元和澳元亦大跌。周一从大宗商品到亚洲股市的风险资产均走低，因美国和中国数据弱于预期引发对全球经济前景的忧虑，促使投资者锁定近期市场升势的部分获利。

东京汇市美元兑日圆周一开盘不振，远低于上周所及四年高位。美国上周明确表示，其将观察并确定日本的政策不是为了削弱本币。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2550/80，上日尾盘为6.2550。

北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1845/75元，上一交易日尾盘报6.1837元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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