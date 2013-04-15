中国汇市：人民币早盘续创历史高位，一季度GDP弱于预期难改升值格局

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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* 人民币即期早盘继续刷新历史新高
* 中间价亦续创新高
* 一季度GDP增速弱于预期令涨幅收窄
* 人民币走强格局短期料难改
路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续创新高，盘中一度触摸6.1860的历史高位，受中间价连续第二天刷新高位带动，而一季度中国GDP等经济数据弱于预期难改人民币升值格局。
交易员称，受隔夜美元空头获利回补，以及市场预期一季度中国宏观数据较弱，人民币即期早盘出现一波较强的购汇盘，并在宏观数据公布后获利回吐。短期看人民币升值格局不会改变，资本流入仍会增长。
“早盘走势应该跟GDP数据相关，市场预期GDP会差一点，所以会在数据公布前买一点（美元），公布后再卖掉，...这样就呈现了一个（美元）先上后下的局面。”上海一外资行交易员称。
北京时间12:20，人民币兑美元即期报6.1875元，上日收报6.1922元。今日人民币兑美元中间价 为6.2454元，上日中间价为6.2506元。
多数交易员称，未来人民币继续看涨，因即将进行的G20会议以及美国的汇率报告都会给人民币以更强的升值压力，且中国经济宏观面相对稳定亦吸引更多国际游资的流入，因此无论从政治角度还是从热钱流入的角度，短期内人民币仍将继续看涨。
“客盘其实相对均衡，虽然早上一波美元买盘，但后市整体人民币还是看涨，结汇仍会偏多，6.18可能会是下一个支撑位。”北京一国有银行交易员称。
中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。
受中国经济数据低于预期拖累，中国股市沪综指 在数据公布后应声走跌，早盘收低0.92%；新西兰元和澳元亦大跌。周一从大宗商品到亚洲股市的风险资产均走低，因美国和中国数据弱于预期引发对全球经济前景的忧虑，促使投资者锁定近期市场升势的部分获利。
东京汇市美元兑日圆周一开盘不振，远低于上周所及四年高位。美国上周明确表示，其将观察并确定日本的政策不是为了削弱本币。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2550/80，上日尾盘为6.2550。
北京时间12:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1845/75元，上一交易日尾盘报6.1837元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)