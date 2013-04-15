路透基点：亚开行向北京绿色动力提供2亿美元贷款--RLPC

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透香港4月15日 - 据汤森路透旗下基点报导，亚洲开发银行周五宣布，向总部设在北京的绿色动力环保集团有限公司再生能源项目提供2亿美元贷款。
亚开行称将提供相当于1亿美元的人民币直接贷款，并向商业银行融资提供不超过1亿美元的人民币补充贷款。
贷款将用于在中国小城市建设至少九家垃圾焚烧发电厂，每天共计可处理6,300吨城市固体垃圾。该行表示，到2018年，这些工厂年发电量预计可达约610千兆瓦时。
绿色动力是北京市国有资产经营有限责任公司投资控股的环境基础设施企业。
声明称，该公司还将获得亚开行提供的50万美元相关技术援助，以强化其企业管理系统。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)