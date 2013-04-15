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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 13:16 BJT

路透基点：亚开行向北京绿色动力提供2亿美元贷款--RLPC

路透香港4月15日 - 据汤森路透旗下基点报导，亚洲开发银行周五宣布，向总部设在北京的绿色动力环保集团有限公司再生能源项目提供2亿美元贷款。

亚开行称将提供相当于1亿美元的人民币直接贷款，并向商业银行融资提供不超过1亿美元的人民币补充贷款。

贷款将用于在中国小城市建设至少九家垃圾焚烧发电厂，每天共计可处理6,300吨城市固体垃圾。该行表示，到2018年，这些工厂年发电量预计可达约610千兆瓦时。

绿色动力是北京市国有资产经营有限责任公司投资控股的环境基础设施企业。

声明称，该公司还将获得亚开行提供的50万美元相关技术援助，以强化其企业管理系统。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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