欧洲个股：ING拟在5月出售12亿美元泰国军人银行股权--消息

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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路透新加坡/香港4月15日 - 知情消息人士对路透表示，金融服务公司荷兰国际集团(ING) 拟在5月开始出售其持有的12亿美元泰国军人银行(TMB Bank) 股权，将先等马来西亚大选结果揭晓，这样一来会有更多买家加入竞购。
不管是对ING五年来为偿还100亿欧元政府金援付出的努力而言，还是对整体东南亚金融业而言，出售31%的泰国军人银行股权都有重要意义。
消息人士表示，ING打算5月出售股权意在鼓励马来西亚两大主要银行--CIMB Group Holdings Bhd 和马来亚银行(Malayan Banking Bhd) 加入竞购。这两家银行和其它马来西亚大型企业预计在新政府确立前都不会有任何大动作。马来西亚定于5月5日进行大选。
消息人士还称，这次出售预计也将吸引日本、中国和韩国银行业者的兴趣。而且可能会有买家提出全部买下泰国军人银行的收购要约，该银行市值为38亿美元。
消息人士透露，ING已选择摩根大通 为其寻找军人银行股权的买家。
该消息人士要求匿名，因为相关股权出售计划没有对外公开。
ING和摩根大通均拒绝置评。
“ING已经通知我们，他们将委任金融顾问研究出售军人银行股权的事宜”军人银行董事长Saowanee Kamolbutr说道，但她没有详细说明。
Saowanee是泰国财政部在军人银行董事会的代表。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
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