欧洲个股：ING拟在5月出售12亿美元泰国军人银行股权--消息

路透新加坡/香港4月15日 - 知情消息人士对路透表示，金融服务公司荷兰国际集团(ING) 拟在5月开始出售其持有的12亿美元泰国军人银行(TMB Bank) 股权，将先等马来西亚大选结果揭晓，这样一来会有更多买家加入竞购。

不管是对ING五年来为偿还100亿欧元政府金援付出的努力而言，还是对整体东南亚金融业而言，出售31%的泰国军人银行股权都有重要意义。

消息人士表示，ING打算5月出售股权意在鼓励马来西亚两大主要银行--CIMB Group Holdings Bhd 和马来亚银行(Malayan Banking Bhd) 加入竞购。这两家银行和其它马来西亚大型企业预计在新政府确立前都不会有任何大动作。马来西亚定于5月5日进行大选。

消息人士还称，这次出售预计也将吸引日本、中国和韩国银行业者的兴趣。而且可能会有买家提出全部买下泰国军人银行的收购要约，该银行市值为38亿美元。

消息人士透露，ING已选择摩根大通 为其寻找军人银行股权的买家。

该消息人士要求匿名，因为相关股权出售计划没有对外公开。

ING和摩根大通均拒绝置评。

“ING已经通知我们，他们将委任金融顾问研究出售军人银行股权的事宜”军人银行董事长Saowanee Kamolbutr说道，但她没有详细说明。

Saowanee是泰国财政部在军人银行董事会的代表。(完) (编译 白云; 审校 张明钧)