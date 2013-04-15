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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 12:48 BJT

东京美债：10年期公债价格持稳，股市表现疲弱刺激避险买需

他认为，稍早美国公债疲弱可能是由于仓位调整所致。周五一些交易员可能建立了周末前的美债多头仓位，这也许是出于对近期朝鲜半岛紧张局势等风险因素的担忧。

亚洲股市 承压，此前数据显示，中国最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。 这加深了投资者对全球经济前景的担忧。

美国公债周五上扬，因之前公布数据表明美国零售销售3月萎缩，为三个月内第二次下滑，4月消费者信心重挫，显示今年初的增税降低了经济成长的动能。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/郑茵 审校　于春红/戴素萍)
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