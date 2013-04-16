《交易视点》中国信用债市场利多逐渐释放，关注后续风险--中信证券

路透北京4月16日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，在经济弱复苏的大环境下，维持适度而不过度宽松的资金面可能仍符合央行的政策意图，预计短融仍具有一定配置价值。

不过，随着3月末以来利多集中释放后，亦需要逐渐关注市场所面临的风险，未来中票和城投收益率逐渐出现震荡调整的概率较高。

**短融仍具配置价值**

较高规模的外汇占款对于维持相对宽松的资金面功不可没，但是我们更需要关注央行通过公开市场操作主动调节资金面的作用。

目前来看，在经济弱复苏的大环境下，维持适度而不过度宽松的资金面可能仍然符合央行的政策意图，也有利央行合理引导市场对于货币政策的预期，因此二季度公开市场正回购操作可能延续，以对冲央票到期、外汇占款等因素所释放的流动性，维持资金利率处于相对合理的水平，对于投资者来说，短融产品仍然具有一定配置价值。

**关注风险，中票收益率逐现震荡调整概率较高**

对于中期票据的未来趋势，从基本面看，本周一公布的包括GDP、工业增加值等在内的经济数据可能仍将表现较弱，对于市场形成一定支撑，但是自3月末以来利多集中释放后，我们需要逐渐关注市场所面临的风险。

一方面，前期较高的社会融资总量对于实体经济的影响可能存在一定时滞，对经济复苏的推动作用可能在二季度逐渐释放。

另一方面，在一季度增长较弱、政策调控方向日趋灵活的情形下，宏观经济政策存在再度微调、转向小幅放松的可能，加之去年二季度增长和通胀的基数较低，需要关注今年二季度基本面可能趋于好转带来的风险，同时考虑到中票的估值和信用利差水平已经达到历史较低水平，其保护程度较为有限，收益率未来逐渐出现震荡调整的概率较高。

**城投短期料续与中票联动**

同样受益于基本面的走软、较强的需求等因素，上周城投债市场同样表现强势，而阶段性的供给下降也给市场带来一定的支撑，目前七年提前还本的中西部地级城投债达6.00-6.05%的水平，较前一周下行幅度在10BP左右。

由于与AA中票利差基本达到历史最低水平，近期城投债市场基本呈现与中票同涨同跌的走势，短期内这一联动趋势可能将持续，在供给逐渐正常化且经济复苏趋势未变的情形下，其收益率可能将与中票同样逐渐进入震荡调整。

**推荐个券**

上周共有91只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,550.2亿元。

短融和超短融中，我们推荐13长电SCP001、13长电SCP002、13国药集SCP001、13中电投SCP002、13五矿SCP005、13中电投CP002、13深投控CP001、13连云港CP001、13安钢CP001、13天士力CP001、13满世煤CP001等。

中票中，我们推荐13鞍钢MTN1、13申能集MTN1、13伊泰MTN1、13沙钢MTN1、13凤传媒MTN1、13粤航运MTN1；私募票据中，我们推荐13陕交建PPN002。

企业债和公司债中，我们推荐13烟开发债、13金海浆纸债、13海航债。(完)