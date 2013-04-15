国际油市：布兰特原油跌破101美元，因中美数据引发经济疑虑

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“中国数据将对本已疲弱的大宗商品市场带来重大影响，”大宗商品研究公司BarrattBulletin的执行长Jonathan Barratt称。
“鉴于中国数据并不像我们一直希望的那样所表现，整体而言大宗商品的趋势目前仍然疲弱，这表明(价格)将承压。”
布兰特原油期货 下滑逾2美元，触及逾九个月低点100.84美元，0450GMT时微升至100.85美元。
美国原油期货 下跌逾2美元，触及逾三个月以来最低位88.46美元，0452GMT时反弹至88.90美元。
美国零售销售3月萎缩，为三个月内第二次下滑，4月消费者信心重挫，显示今年初的增税降低了经济成长的动能。
“我认为油价仍需找到底部。我总是倾向于看涨，但最近的美国经济数据并不好，而且中国经济步履蹒跚令人不安，”Oil Outlooks and Opinion总裁Carl Larry表示。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王翔琼; 审校 于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)