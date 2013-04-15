版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 13:34 BJT

国际油市：布兰特原油跌破101美元，因中美数据引发经济疑虑

“中国数据将对本已疲弱的大宗商品市场带来重大影响，”大宗商品研究公司BarrattBulletin的执行长Jonathan Barratt称。

“鉴于中国数据并不像我们一直希望的那样所表现，整体而言大宗商品的趋势目前仍然疲弱，这表明(价格)将承压。”

布兰特原油期货 下滑逾2美元，触及逾九个月低点100.84美元，0450GMT时微升至100.85美元。

美国原油期货 下跌逾2美元，触及逾三个月以来最低位88.46美元，0452GMT时反弹至88.90美元。

美国零售销售3月萎缩，为三个月内第二次下滑，4月消费者信心重挫，显示今年初的增税降低了经济成长的动能。

“我认为油价仍需找到底部。我总是倾向于看涨，但最近的美国经济数据并不好，而且中国经济步履蹒跚令人不安，”Oil Outlooks and Opinion总裁Carl Larry表示。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王翔琼; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐