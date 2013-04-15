台湾汇市：台币随韩元反弹收创逾一周高位，惟市场观望气氛依旧

* 台币主随韩元反弹 * 国际情势未明令市场量缩观望 * 明日主交投在29.900-29.960 路透台北4月15日 - 台币兑美元 周一收盘量缩微幅收升6.8分，创逾一周来收 盘高位。交易员认为，尽管中国GDP表现弱如预期，韩元今日反弹气势仍强，引领台币走扬 ，不过国际情势尚未明朗，外资及进出口商操作略显观望，令量能并未有效放大。 汇银人士指出，本周市场聚焦朝鲜半岛紧张情势及日圆贬势，今天这两方面情势皆稍有 舒缓，不仅日圆走稳未再逼近百元关卡，短线韩元也持续反弹，加以人民币兑美元CNY=CFX S中间价 也续创汇改以来新高，此皆带动台币主要交投趋升，但国际情势变数未 除，市场观望气氛仍浓，令交投偏向淡静，料明日主要交投落在29.900-29.960。 今天台币在台北外汇收创逾一周收盘高位，前波收盘高位为4月3日的29.925。不计央行 开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.920-29.950，上日则在29.940-29.950间。而 台币在元太外汇则收在29.896，升破29.900关卡。 “北韩今天没再放话，大家比较松一口气。”一本地银行交易员说。 交易员也表示，随着韩元升幅扩大，台币升幅也加大，央行在29.910下方略有进场阻升 ，毕竟央行先守住29.900的话，台币升幅就比韩元来得小。 台湾股市 今日收低0.74%报7,763.53点；外资及陆资在台股卖超42.25亿台币， 连续2个交易日卖超。 韩元及台币周一领涨亚洲新兴货币，因日圆反弹导致投资人回补日本出口竞争对手的货 币仓位。 人民币兑美元即期 周一早盘续创新高，盘中一度触摸6.1860的历史高位，受 中间价连续第二天刷新高位带动，而一季度中国GDP等经济数据弱于预期难改人民币升值格 局。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度略 有扩大，其中指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.885左右，较上日收市 价29.940附近走升。 中国国家统计局周一公布数据显示，一季度GDP同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8 %，环比增长1.6%。其中在3月数据中，规模以上工业增加值同比增长8.9%，逊于路透调查中 值10%。 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本金融体系稳定，资本市场也在改善，归因于风险 厌恶情绪缓解及寄望国内政策。 本周重要数据及事件尚包括周二IMF首席经济学家布兰查德就全球经济展望召开新闻发 布会、美联储理事杜克在美国银行家协会政府关系峰会讲话、欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲 议会辩论、美国公布3月CPI；周三欧洲央行执委普雷特发表演讲、国际货币基金组织(IMF) 公布关于国际金融系统风险的年度报告、加拿大央行利率决策、英国央行利率决策、美联储 褐皮书；周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召开新闻发布会、美国一 周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.927 29.995 29.890-30.000 29.996 6.01 5.50 元太外汇经纪公司 29.896 29.950 29.894-29.980 29.980 2.85 2.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.160/-0.140(完)