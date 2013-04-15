台湾汇市：台币随韩元反弹收创逾一周高位，惟市场观望气氛依旧

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 台币主随韩元反弹 * 国际情势未明令市场量缩观望 * 明日主交投在29.900-29.960 路透台北4月15日 - 台币兑美元 周一收盘量缩微幅收升6.8分，创逾一周来收 盘高位。交易员认为，尽管中国GDP表现弱如预期，韩元今日反弹气势仍强，引领台币走扬 ，不过国际情势尚未明朗，外资及进出口商操作略显观望，令量能并未有效放大。 汇银人士指出，本周市场聚焦朝鲜半岛紧张情势及日圆贬势，今天这两方面情势皆稍有 舒缓，不仅日圆走稳未再逼近百元关卡，短线韩元也持续反弹，加以人民币兑美元CNY=CFX S中间价 也续创汇改以来新高，此皆带动台币主要交投趋升，但国际情势变数未 除，市场观望气氛仍浓，令交投偏向淡静，料明日主要交投落在29.900-29.960。 今天台币在台北外汇收创逾一周收盘高位，前波收盘高位为4月3日的29.925。不计央行 开盘及尾盘作价，今日台币集中交投区落在29.920-29.950，上日则在29.940-29.950间。而 台币在元太外汇则收在29.896，升破29.900关卡。 “北韩今天没再放话，大家比较松一口气。”一本地银行交易员说。 交易员也表示，随着韩元升幅扩大，台币升幅也加大，央行在29.910下方略有进场阻升 ，毕竟央行先守住29.900的话，台币升幅就比韩元来得小。 台湾股市 今日收低0.74%报7,763.53点；外资及陆资在台股卖超42.25亿台币， 连续2个交易日卖超。 韩元及台币周一领涨亚洲新兴货币，因日圆反弹导致投资人回补日本出口竞争对手的货 币仓位。 人民币兑美元即期 周一早盘续创新高，盘中一度触摸6.1860的历史高位，受 中间价连续第二天刷新高位带动，而一季度中国GDP等经济数据弱于预期难改人民币升值格 局。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，今日美元/台币各天期报价折价幅度略 有扩大，其中指标美元/台币一个月期 报价盘末来到29.885左右，较上日收市 价29.940附近走升。 中国国家统计局周一公布数据显示，一季度GDP同比增长7.7%，低于路透调查预估中值8 %，环比增长1.6%。其中在3月数据中，规模以上工业增加值同比增长8.9%，逊于路透调查中 值10%。 日本央行总裁黑田东彦周一表示，日本金融体系稳定，资本市场也在改善，归因于风险 厌恶情绪缓解及寄望国内政策。 本周重要数据及事件尚包括周二IMF首席经济学家布兰查德就全球经济展望召开新闻发 布会、美联储理事杜克在美国银行家协会政府关系峰会讲话、欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲 议会辩论、美国公布3月CPI；周三欧洲央行执委普雷特发表演讲、国际货币基金组织(IMF) 公布关于国际金融系统风险的年度报告、加拿大央行利率决策、英国央行利率决策、美联储 褐皮书；周四G20财长和央行总裁会议(至周五)、IMF24国集团主席召开新闻发布会、美国一 周初请失业金人数；周五美联储理事史坦发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.927 29.995 29.890-30.000 29.996 6.01 5.50 元太外汇经纪公司 29.896 29.950 29.894-29.980 29.980 2.85 2.91 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.160/-0.140(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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