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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 13:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，先前在中国数据公布后挫跌

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* 美元/日圆在中国数据公布后先跌至97.85日圆再进一步跌到97.55日圆

* 在短暂跌破盘初低点97.60后，多头停损出场

* 稍早在升破98.00后，触发停止单

* 自98.00下方下滑的走势中，有日本进口商的零星买盘，在低点处有更多买盘

* 交叉汇率仍将是影响美元/日圆走势的关键，主要因规避风险心态而受创

* 澳元/日圆和新西兰元/日圆引领下跌。(完)

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