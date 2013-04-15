更新版 1-中国金融：银监会出台地方平台贷风险管理新规，较征求稿略松动

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 银监会正式下文要求银行严控地方政府融资平台贷风险
* 文件较征求意见稿略有松动，重在执行
* 要求各银行控制地方平台贷总量，不得新增融资平台贷规模
* 现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台贷比例不高于去年
* 要求银行审慎持有融资平台债券，不得为平台债提供担保 (新增更多评论及背景)
路透香港4月15日 - 中国9.3万亿地方融资平台贷款犹如堰塞湖让各方警惕。银行业的大管家--中国银监会延续了既往监管思路，日前正式下发2013年银行地方融资平台贷款风险监管的指导意见。据消息人士周一透露，该文件仍以“降旧控新”为重点，但较此前的征求意见稿已略有放松。
两位消息人士向路透表示，银监会已下发通知给各大银行、金融资产管理公司、农信社、信托公司等金融机构，要求各机构要以“控制总量、优化结构、隔离风险、明晰职责”为重点，继续推进地方融资平台贷的风险管控。明确要控制平台贷总量，不得新增平台贷款规模，并要求新发放平台贷款需满足现金流全覆盖等六大条件；同时首次警示金融机构应审慎持有融资平台债券。
“很多规定甚为严格而且很细，并新增了‘隔离风险’的监管政策，基本延续了既往的平台贷监管思路，看来是银监会要给近期对城镇化投资有冲动的商业银行勒紧了缰绳，但文件比意见稿已略有松动。”一位国有大行对公部人士称。
市场人士分析认为，持续对银行地方融资平台实施较为严峻的信贷监管，会迫使融资平台继续转向公开市场进行融资；此外，银监会强调的平台贷差异化信贷政策，也会让省级、省会城市融资平台面临相对宽松的融资环境。
银监会要求各家银行按“保在建、压重建、控新建”的要求继续总量控制，不得新增融资平台贷款规模。针对将到期的平台贷，对今年到期的融资平台贷要与融资平台、地方政府制定详细还款方案，并于5月30日上报方案，密切监测到期贷款风险，避免出现重大违约事件。
“对于现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台，各银行要确保其贷款占本行全部平台贷款的比例不高于上年水平，并采取措施逐步减少贷款发放。”消息人士称，监管层要求各家银行要实施平台层级差异化的管理。
而针对新增平台贷，银监会亦明确要求需满足现金流全覆盖、地方政府及所属事业单位、社会团体无直接或间接担保、融资平台存量贷款中需要财政偿还的部分已纳入地方财政预算管理、借款人需为本地融资平台、资本负债率低于80%等六大条件。
消息人士并表示，新发放的平台贷投向亦有严格控制，需投向给符合《公路法》的收费公路项目、国务院审批或核准通过且资本金到位的重大项目、已列入国土资源部名录的土地储备机构的土地储备贷款等五大方面。
路透已联系银监会新闻办，但其对上述正式文件是否已正式下发未予置评。
**较征求意见稿略有松动**
今年3月底，银监会下发了上述指导意见的征求意见稿，此次在具体条款上有所调整和略微松动。市场人士认为，具体条款的略微松动让监管政策预留了一定空间，执行将存在一定的灵活性。
如“融资平台贷款余额较2011年末不得增加”已修改成“不得新增融资平台贷款规模”；而在控制平台贷款占比上的“融资平台贷款占全部人民币贷款比重上不得超过本行2012年末的水平”条款则已取消。
此外，征求意见稿中“各银行要控制高资产负债率平台的贷款比例，对资产负债率高于70%的平台发放的贷款，在全部平台贷款中占比不得超过35%；对资产负债率高于80%的平台贷款，要逐步压缩，不得新增，确保其在全部平台贷款中占比不得超过15%”，正式文件已改为“各行在现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台贷占本行全部平台贷款的比例不高于上年水平。”
指导意见继续对融资平台贷款实施“总量控制”，严格新增贷款条件，整体上2013年政府融资平台将继续面临较为严峻的信贷融资环境，将迫使政府融资平台继续转向公开市场进行融资，城投债仍将保持较大发行规模。
其次，指导意见对不同行政级别融资平台实施的差异化信贷政策，对国家鼓励的项目继续进行信贷支持，这些差异化的政策将会令省级、省会城市融资平台，和从事保障房、公路和水利建设类融资平台，面临相对宽松的融资环境。
**隔离风险**
此外，该文件还明确提出“隔离风险”的监管思路--要求各银行和监管机构均要建立包括银行贷款、企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等在内的全口径融资平台负债统计制度；同时要求各行要考虑平台总负债规模与其偿债能力的匹配程度。
去年底，财政部等四部委下发463号文件，抑制地方政府平台融资，并制止地方政府及其融资平台近期采用的违法违规融资行为。业内人士认为，银监会此次文件是延续并细化了上述监管思路，有利于降低政府融资平台风险集中在银行系统内。
监管层亦明确，各银行要将购买持有融资平台发行债券的审批权上收至总行，并不得为融资平台发行债券提供担保。市场人士指出，这是银监会首次警示金融机构应审慎持有融资平台债券。
截止2012年底，债券市场中存续的地方政府融资债券(企业债券和中期票据)规模达到1.63万亿元。中债资信高级分析师霍志辉认为，若2013年平台债券发行规模保持在2012年水平(7,700亿元)，考虑到今年到期的债券规模400亿元左右，到2013年底债市存续的地方政府融资平台债券规模将达到2.36万亿元。
霍志辉指出，从政策导向上看，银监会对融资平台分类监管的政策意图愈加明显，且通过对不同信用品质融资平台实施差异化信贷政策，将迫使地级市、县级市等融资平台寻求通过公开资本市场进行融资，这也将会加大债券市场信用风险。而随着地方政府融资平台债券规模的快速增长，个别累计发债规模较大、信用资质较低的融资平台信用风险将会加剧。
银监会亦表示，今年将分两次由各地银监局对银行平台贷款开展现场检查，并于今年7月31日和明年初上报检查结果，而银监会亦会于年中开展针对“退出类”平台合规性的检查。
中国银监会主席尚福林两会期间接受媒体采访时曾表示，目前中国地方融资平台贷款规模为9.3万亿元，两年只增长了2%，总量规模得到了控制。(完) (记者 赵红梅；审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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