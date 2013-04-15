CNH市场动态：流动性充裕及人民币升值预期，CCS利率跌至去年中低点

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港4月15日 - 人民币升值预期不坠为离岸市场带来充裕的流动性，推动离岸人民币(CNH)利率曲线下移，其中CNH交叉货币互换(CCS)利率 曲线自3月底以来明显走低，市场人士认为短期内流动性尚称宽裕,预料曲线还有下移的空间。
"最近的流动性很充足，短端有很多的卖盘，＂一中资银行交易员说，"人民币中间价格走高，令到升值预期强烈，我们预期曲线还会继续往下走。＂
本地时间下午5:40时，经纪商报价的三个月期CCS 报1.7000%/1.8000%，为去年6月来低点；银行间同业拆息隔夜品种 报0.30/0.70%，上周五约在0.7%。
而近期点心债一级市场热络，对于长天期避险需求增加，令长天期CCS明显走低，与短期曲线呈现倒挂。同时间，两年期CCS 报1.6700%/1.7700%，为去年7月中以来最低。
上述中资行交易员预期两年期CCS可能会往1.60%走低。
根据金管局资料，香港离岸人民币存款余额至2月达到历史新高记录6,517.21亿元，点心存款证余额为1,275亿元，合计资金池为7,792亿元，去年底为7,202亿元。
CCS是外资债券发行人和投资者广泛使用的工具，由于点心债年期以两至三年最多，因此长天期CCS与点心债一级市场发行情况关系密切。(完)
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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