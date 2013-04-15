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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 18:24 BJT

CNH市场动态：流动性充裕及人民币升值预期，CCS利率跌至去年中低点

路透香港4月15日 - 人民币升值预期不坠为离岸市场带来充裕的流动性，推动离岸人民币(CNH)利率曲线下移，其中CNH交叉货币互换(CCS)利率 曲线自3月底以来明显走低，市场人士认为短期内流动性尚称宽裕,预料曲线还有下移的空间。

"最近的流动性很充足，短端有很多的卖盘，＂一中资银行交易员说，"人民币中间价格走高，令到升值预期强烈，我们预期曲线还会继续往下走。＂

本地时间下午5:40时，经纪商报价的三个月期CCS 报1.7000%/1.8000%，为去年6月来低点；银行间同业拆息隔夜品种 报0.30/0.70%，上周五约在0.7%。

而近期点心债一级市场热络，对于长天期避险需求增加，令长天期CCS明显走低，与短期曲线呈现倒挂。同时间，两年期CCS 报1.6700%/1.7700%，为去年7月中以来最低。

上述中资行交易员预期两年期CCS可能会往1.60%走低。

根据金管局资料，香港离岸人民币存款余额至2月达到历史新高记录6,517.21亿元，点心存款证余额为1,275亿元，合计资金池为7,792亿元，去年底为7,202亿元。

CCS是外资债券发行人和投资者广泛使用的工具，由于点心债年期以两至三年最多，因此长天期CCS与点心债一级市场发行情况关系密切。(完)

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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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