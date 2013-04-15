欧元债市：德债期货持稳，流动性宽松预期缓解欧元区疑虑

资金数额几乎是市场人士最初预期的两倍，使得人们担心较长期内此数额可能不会增加，塞浦路斯最终将需要更多资金。

不过，欧洲央行今年稍晚料将降息的预期，以及其目前为止未经测试的直接货币交易(OMT)计划未来有可能实施，加之日本史无前例的货币宽松政策前景，都令市场保持相对平静。

德债期货 几乎持平，报145.88。收益率较高的欧元区债券料仍会受低利率环境支撑。

“风险资产在本周仍普遍受到良好支撑，市场依然对塞浦路斯和欧元区其他地区的忧虑相当免疫，因为欧洲央行可能实施OMT计划的威慑继续发挥影响，”法国农业信贷银行的策略师在报告中称。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]