欧元债市：德债期货持稳，流动性宽松预期缓解欧元区疑虑

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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资金数额几乎是市场人士最初预期的两倍，使得人们担心较长期内此数额可能不会增加，塞浦路斯最终将需要更多资金。
不过，欧洲央行今年稍晚料将降息的预期，以及其目前为止未经测试的直接货币交易(OMT)计划未来有可能实施，加之日本史无前例的货币宽松政策前景，都令市场保持相对平静。
德债期货 几乎持平，报145.88。收益率较高的欧元区债券料仍会受低利率环境支撑。
“风险资产在本周仍普遍受到良好支撑，市场依然对塞浦路斯和欧元区其他地区的忧虑相当免疫，因为欧洲央行可能实施OMT计划的威慑继续发挥影响，”法国农业信贷银行的策略师在报告中称。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 杜明霞/许娜)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。