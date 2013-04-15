更新版-亚洲经济：世界银行调降中国和印尼成长预估，警告可能出现资产泡沫

(新增世银记者会评论)

* 将中国和印尼2013年成长预估下调0.1个百分点

* 称日本寻求通货再膨胀的努力对新兴经济体“大致有利”

* 警告企业和家庭债务大幅上升的风险

路透新加坡4月15日 - 世界银行周一略调降了对东亚新兴经济体2013年经济成长预估，并警告该地区较大经济体可能出现经济过热；但世银表示，日本央行的全面性货币扩张应能给发展中国家带来刺激作用。

世界银行表示，日本透过货币宽松刺激经济的努力，可能“大致有利”亚洲发展中经济体，如泰国和菲律宾等替日本出口商生产零组件的国家。

日本央行4月4日公布全球最强势的货币刺激举措，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4兆(万亿)美元，以阻断通缩循环并中止20年的景气停滞。这个空前的宽松举措为日圆空方提供了新动能，使美元兑日圆上周四来到99.95日圆的四年高点。

日央行的激进货币政策甚至让美国联邦储备理事会的大规模量化宽松计划也相形失色，但日本的计划引发外界担心会有大量资金移入新兴市场和其他经济体，以寻求更高的收益，这或将加剧通胀和资产泡沫问题。

然而世银东亚及太平洋地区首席经济学家Bert Hofman对日央行的壮志目标怀抱乐观。

“日本正设法逃出这种低支出、通货紧缩的环境...如果计划奏效，对全球经济都有好处，也对这个地区有利。那意味一个大经济体可能再度开始成长，”Hofman在媒体简报会中指出。

在其东亚及太平洋地区最新经济报告中，世界银行将中国2013年国内生产总值(GDP)成长预估调降0.1个百分点至8.3%，指出这是由于受到中国政府正在进行的经济结构调整影响。

Hofman称，这个修正是在中国周一公布第一季经济成长数据前所做出。中国第一季GDP同比增幅7.7%较预期疲弱，也低于世界银行本身的预估。

该行还将印尼经济成长预估从6.3%调降至6.2%，因预计该国投资增长温和；但泰国和马来西亚的经济成长前景被上调。

总体而言，世界银行预期东亚发展中经济体今年成长7.8%，低于12月时预期的成长7.9%，但好于去年的成长7.5%。

“我们对2013年和2014年东亚及太平洋地区的经济成长预估，与去年12月时的预估基本相当。我们预计，由于外部环境逐步改善以及内需强劲，该地区2013年经济增速将温和升至7.8%，2014年和2015年将回调至7.6%，”世行称。

世界银行对发展中东亚及太平洋地区经济成长最新预估，请参看

世银亚洲GDP成长预估图表，请点击(link.reuters.com/beb47t)

最新资本流动图表请点击(link.reuters.com/wab47t)

亚洲出口相关图表请点击(link.reuters.com/map47s)

亚洲通胀相关图表请点击(link.reuters.com/han92t)

**警惕通胀及资产泡沫风险**

不过，世行呼吁亚洲国家政府要开始控制金融危机之后采取的支持性货币及财政政策，这与亚洲开发银行(ADB)上周表达的担忧相呼应。

“反周期的需求政策帮助经济保持了增长，但它们现在可能会加剧通胀压力，放大信贷及资产价格风险，在该地区资本流入强劲背景下这些风险正在浮现，”世行表示。

包括外国直接投资在内的大量资本流入中国和印尼，这不那么容易反转；进入马来西亚的投资资金规模也很大，2012年按净值计占该国GDP的6.4%，高于2011年的2.9%。

“维持恰当的宏观经济政策立场和足够灵活的汇率，并实施宏观审慎措施，以确保这些资本流动不会催生资产泡沫是首要任务，”世行称。

世界银行指出，日圆持续贬值将对韩国等亚洲发达国家构成挑战，因这些国家在许多出口市场都直接与日本竞争。

相形之下，许多亚洲发展中经济体则生产日本工业所需的零组件。世银称，日本对这些国家的投资可望增加，从而有助增进各国生产产能并提升潜在产出。

世行还称，中国、印尼、马来西亚和菲律宾等主要东亚经济体可能快达到目前生产产能极限。

其补充指出，中国的物价压力日益加大，不过中国的整体通胀率仍低于央行目标位3.5%，印尼的通胀也在快速上升。

世行对泰国、马来西亚和中国等国家债务水平上升亦发出警告。

世行补充称，中国的整体公共债务规模2012年相当于GDP的22.2%，高于五年前的19.6%，非金融企业债务跳升至相当于GDP的126.4%，2007年为113.6%。中国2012年家庭债务相当于GDP的29.2%，较2007年水平上升超过10个百分点。