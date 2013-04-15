美国金融：FDIC在扭转市场对于银行大到不能倒的认知上取得进展

路透华盛顿/纽约4月15日 - 过去一年来，美国银行监管机构一个特别小组默默地致力于打消华尔街对于银行“太大不能倒”的信念。

这个来自美国联邦存款保险公司(FDIC)的小组已与债券投资人、分析师和其他关系人举行过超过20场会议，说明如何清算关闭问题企业。

这些说明会的目的之一，就是要警告华尔街不要寄望政府会像2007-2009年金融危机期间一样提供纾困。美国政府在危机期间拯救了美国国际集团(AIG) 和其他金融机构，因担心若这些公司倒闭，可能对全球经济造成灾难性的后果。

参加这些说明会的人士称，FDIC相当具说服力，也有迹象显示，这些说明会正逐渐成功转变市场的认知。

巴克莱银行信贷分析师Brian Monteleone称，因为FDIC这项计划，部分债券投资人现在视一些银行债的风险较高而要求更高的收益。

目前尚无具体的事证说明FDIC取得成功，银行信用违约互换的数据还未展示明显的转变。

然而，投资人和分析师表示，他们正在研究如何依据FDIC的计划将较高的风险反映到价格上，预计未来几个月会有较多的变动。

根据FDIC网站，该机构自2012年初开始举办小型会议和电话会议，和华尔街人士讨论银行倒闭的相关细节和后续效应，诸如次级债、有担保放款人、过桥融资该何去何从。

根据FDIC的计划，该机构会接管最高层级的控股公司，这类公司通常是上市公司，且部分透过发债融资。FDIC会利用控股公司的资金来援助出现问题的子公司，如储蓄银行或交易部门。

控股公司的股东将被消除，而债券持有人则要被迫承担损失。

接着FDIC会以新的领导团队成立过渡控股公司，根据知悉计划的人士称，领导团队可能会由FDIC拟定的资深银行业主管等的名单中选出。

加州公职人员退休基金(CalPERS)的大型金融机构研究分析师James Campbell称，FDIC让银行业子公司免于破产的计划，将可保护存户并降低对金融体系造成的风险。