更新版 1-中国货币市场：回购利率整体变动有限，准备金退款令资金供给偏宽松

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海4月15日 - 中国银行间资金市场周一质押式回购加权利率 整体变动有限。今日为例行准备金调整日，根据惯例，银行大多收到准备金退款，资金供给因此偏宽松。

市场人士并指出，尽管市场流动性尚属宽裕，但4月中下旬仍面临着企业缴税的压力，短期资金面或将有所收紧。

“资金还好，比较宽松的状态，今天有(例行调整)准备金退款。”上海一银行交易员称。

据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日(周四)，缴纳日则为申报后的三日内。

今日公布的一季度经济数据不及预期，交易员表示，为进一步扶助经济，央行货币政策短期内将会保持相对稳定，这也有利于资金面在上半年维持相对宽裕的格局，不过经济的中期走势以通胀压力都有相当的不确定性，政策走向也难以捉摸，下半年流动性状况仍存变数。

中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因银行一般在季末冲击存款指标，所以次月上旬多为补缴存准，中旬则退款。

今日银行间市场质押式回购总成交量为8,378.54亿元，较上日的7,847.48亿元增约6.77%；其中隔夜品种成交7,410.63亿元，上日为7,338.92亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:隔夜 2.0482 2.0208 +2.74 7,410.63

七天 2.9725 2.9473 +2.52 682.49

14天 3.0636 3.0969 -3.33 111.13 上交所债券回购

其中:一天 2.2600 2.1350 +12.50 1,624.17

七天 2.3250 2.6500 -32.50 327.24

14天 3.2000 3.2000 0.00 58.41 回购定盘利率

其中:隔夜 2.0800 2.0900 -1.00 --

七天 2.9700 2.9500 +2.00 --

14天 3.0300 3.1400 -11.00 -- shibor

其中:隔夜 2.0533 2.0238 +2.95 --

七天 2.9810 2.9700 +1.10 --