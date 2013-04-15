更新版 1-中国货币市场：回购利率整体变动有限，准备金退款令资金供给偏宽松

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(新增收盘报价及成交量等数据)
路透上海4月15日 - 中国银行间资金市场周一质押式回购加权利率 整体变动有限。今日为例行准备金调整日，根据惯例，银行大多收到准备金退款，资金供给因此偏宽松。
市场人士并指出，尽管市场流动性尚属宽裕，但4月中下旬仍面临着企业缴税的压力，短期资金面或将有所收紧。
“资金还好，比较宽松的状态，今天有(例行调整)准备金退款。”上海一银行交易员称。
据税法，单季结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。知情人士向路透透露，因今年清明假期为4月4日-6日三天，缴款申报截至日顺延三天至18日(周四)，缴纳日则为申报后的三日内。
今日公布的一季度经济数据不及预期，交易员表示，为进一步扶助经济，央行货币政策短期内将会保持相对稳定，这也有利于资金面在上半年维持相对宽裕的格局，不过经济的中期走势以通胀压力都有相当的不确定性，政策走向也难以捉摸，下半年流动性状况仍存变数。
中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因银行一般在季末冲击存款指标，所以次月上旬多为补缴存准，中旬则退款。
今日银行间市场质押式回购总成交量为8,378.54亿元，较上日的7,847.48亿元增约6.77%；其中隔夜品种成交7,410.63亿元，上日为7,338.92亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间16:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:隔夜 2.0482 2.0208 +2.74 7,410.63
七天 2.9725 2.9473 +2.52 682.49
14天 3.0636 3.0969 -3.33 111.13 上交所债券回购
其中:一天 2.2600 2.1350 +12.50 1,624.17
七天 2.3250 2.6500 -32.50 327.24
14天 3.2000 3.2000 0.00 58.41 回购定盘利率
其中:隔夜 2.0800 2.0900 -1.00 --
七天 2.9700 2.9500 +2.00 --
14天 3.0300 3.1400 -11.00 -- shibor
其中:隔夜 2.0533 2.0238 +2.95 --
七天 2.9810 2.9700 +1.10 --
三个月 3.8802 3.8803 -0.01 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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