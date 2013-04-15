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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 16:20 BJT

金属期市：LME期铜跌至九个月低点，因中国数据引发经济疑虑

0704GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7334.50 -72.00 -0.97 -7.50

上海期铜 53380 -1710 -3.10 -7.45

COMEX期铜 330.50 -4.50 -1.34 -9.51

LME期铝 1851.00 -1.00 -0.05 -10.62

上海期铝 14530 -220 -1.49 -5.31

LME期锌 1853.75 -20.25 -1.08 -10.16

上海期锌 14455 -1090 -7.01 -7.01

LME期镍 15624.00 -226.00 -1.43 -8.92

LME期铅 2021.00 -28.00 -1.37 -13.63

上海期铅 14020.00 -400.00 -2.77 -8.07

LME期锡 21789.00 -216.00 -0.98 -6.88

LME/上海套利价差^ -445

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王翔琼; 审校 石冠兰/于春红)
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