法国财政：2014年预算案将加重税赋负担及削减支出

路透巴黎4月15日 - 法国财政部长莫斯可维西周一表示，法国2014年预算案将包括一项加税，规模为国内生产总值(GDP)的0.2-0.3%，同时公共支出削减将在财政紧缩占较大比例。

政府周三将公布一份横跨数年的财政计划修正版，内容涵盖上述修改，这项财政计划攸关法国向欧盟执委会及欧盟成员国争取公共财政赤字目标期限延长一年的努力。

“2013年我们的比重分配是加税占三分之二，(公共支出)节约占三分之一...2014年将会颠倒过来，我们将专注于削减支出，”莫斯可维西向France Inter Radio表示。

他指出，明年整体加税规模将约为60亿欧元(78.6亿美元)。