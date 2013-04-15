中国债市：利率互换小跌，一季度GDP增速逊于预期略增强空头力量

路透北京4月15日 - 中国人民币利率互换 周一小跌。市场人士表示，中国一季度GDP增速逊于预期，略增强空头力量；然经济仍在弱复苏，IRS继续向下的空间亦不大，盘中既有出现小回涨，只是未改大势。
“今天IRS往下了一点，但真得不多，也没特别积极往下的卖盘”上海一券商交易员称，“现在的收益吸引力不大，但往上的空间也不大，该买就买。”
北京一国有大行交易员亦表示，总体来看，短期内IRS向下的压力仍存，只是一季度经济数据落定后未来大势仍未明朗，机构大幅做空的动力不强。
拿“忽冷忽热”来形容中国经济再恰当不过，一季度7.7%的增速着实让人意外。而这背后的症结在于需求依然脆弱，经济发展新增长点难觅。未来经济回升势头预计仍将延续，只是步伐恐怕要比原本想象的慢。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.1550/3.2525 3.2030/3.2820 3.3590/3.4460 3.5190/3.6080 3.5575/3.8025
周五 3.1760/3.2820 3.2125/3.3100 3.3875/3.4800 3.5500/3.6500 3.5500/3.8800
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变动 -0.0210/-0.0295 -0.0095/-0.0280 -0.0285/-0.0340 -0.0310/-0.0420 0.0075/-0.0775
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年3月人民币IRS成交的名义本金总额为2,697.69亿元人民币，较2月的1,955.69亿元增近四成。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)