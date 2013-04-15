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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 16:28 BJT

新兴汇市：韩元及台币引领亚币走升，坡元升势受阻于200日均线

亚洲       当日     今年以来    2012年
                         最新报价   上日尾盘     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                         
 日圆                        98.04      98.40      +0.37     -11.47      86.79
 坡元                       1.2368     1.2370      +0.02      -1.20     1.2219
 台币                       29.927     29.995      +0.23      -2.64     29.136
 韩元                      1120.45    1129.10      +0.77      -4.45    1070.60
 泰铢                        29.03      29.03      +0.00      +5.44      30.61
 菲律宾披索                  41.25      41.27      +0.05      -0.48      41.05
 印尼卢比                  9709.00    9710.00      +0.01      -0.81    9630.00
 印度卢比                    54.65      54.52      -0.24      +0.62      54.99
 马币                       3.0390     3.0390      +0.00      +0.63     3.0580
 人民币                     6.1871     6.1922      +0.08      +0.70     6.2303
    * 泰国金融市场因假期休市。(完)
        
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 (编译 张明钧/张若琪 审校 白云/于春红)
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