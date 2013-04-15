更新版-希腊金融：财政目标有望兑现，下一笔援助应能很快获批--国际贷款方

国际三方贷款机构称，“代表团的评估认为，即便是遭遇严重不利的局面，这也会提供足够的资本，从而可确保银行体系以及存款的安全和稳固。”

希腊财长Yannis Stournaras称，希腊今年致力于实现基本预算盈余(不计债务融资成本实现盈余)。若此目标实现，其称希腊将寻求减少更多债务。

国际三方贷款机构已对希腊表明，若该国实现包括基本预算盈余在内的财政目标，则可以进一步减少债务压力，很可能是通过降低融资成本的方式。

此次评估中，三方贷款机构对于希腊的债务发展持正面看法，且称准备好考虑“进一步措施和援助”，以在希腊实现基本盈余后帮助其加速降低该国债务。

三方贷款机构称，“代表团的看法是希腊有条不紊地在推进债务可持续性。”