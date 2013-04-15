更新版-希腊金融：财政目标有望兑现，下一笔援助应能很快获批--国际贷款方

标题新闻：韩国热门总统候选人文在寅承诺，若当选将立即推动编制追加预算
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国际三方贷款机构称，“代表团的评估认为，即便是遭遇严重不利的局面，这也会提供足够的资本，从而可确保银行体系以及存款的安全和稳固。”
希腊财长Yannis Stournaras称，希腊今年致力于实现基本预算盈余(不计债务融资成本实现盈余)。若此目标实现，其称希腊将寻求减少更多债务。
国际三方贷款机构已对希腊表明，若该国实现包括基本预算盈余在内的财政目标，则可以进一步减少债务压力，很可能是通过降低融资成本的方式。
此次评估中，三方贷款机构对于希腊的债务发展持正面看法，且称准备好考虑“进一步措施和援助”，以在希腊实现基本盈余后帮助其加速降低该国债务。
三方贷款机构称，“代表团的看法是希腊有条不紊地在推进债务可持续性。”
欧元区财长和IMF预计于5月在三方贷款机构的评估上签字。(完)
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,200亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/13 28 2.75% 400 2017/4/14 28 2.75% 200
路透北京4月12日 - 中国保监会副主席陈文辉周二称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。