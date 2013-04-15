《中国新债预测》国开行定存"F4"浮息债料需求较好,定位低于二级市场

* 招标品种: 国开行第23-26期浮息债（一年定存基准）

* 期限及金额:3/5/7/10年,总额不超200亿元人民币

* 招标时间: 3/5年 周二(16日)9:30-10:30; 7/10年 周二(16日)9:30-11:10

* 受访人数: 8位（银行、券商）

* 预测区间: 65bp-83bp、85bp-100bp、100bp-120bp、110bp-133bp

* 预测均值: 69bp、91bp、108bp、122bp

路透上海4月15日 - 中国国家开发银行 明日将招标今年第23-26期一年定存浮息金融债(市场称为"F4")。路透调查显示，中国刚刚公布的一季度经济数据偏弱，显示经济复苏的不确定性犹存，二级市场现券收益率再度走低，预计也将带动明日新债需求，其定位料略低于二级市场。

市场人士认为，明日四期债的整体需求较好，相较而言，考虑到通胀风险相对可控，三年期品种或将更受青睐。

华南一银行交易员指出，三年期品种需求可能更好，因为该品种面临的通胀风险更小，而从长期看，通胀压力依旧存在，机构在投标长期品种时也会相对谨慎一些。

中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。

不过目前浮息债的相对收益水平并不算高，以及一二级市场持续倒挂，令明日新债再现定位大幅偏低的概率降低，华东一银行交易员就表示，“相对固息（收益）优势不是特别明显，追低的可能性也不是很大。”

目前中债定存基准浮息政金债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为80.42bp(基点)、97.34bp、118.28bp和131.32bp，对应收益率为3.8042%、3.9734%、4.1828%和4.3132%。

而中债固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年的最新报价分别为3.7557%、3.9347%、4.1241%和4.2044%。

明日新债具体条款如下:

第23-26期债

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发行总量 各品种均不超过50亿元

期限/计息方式 三、五、七、10年/浮息

利率基准 一年定期存款利率

招标时间 4月16日

3/5年：9：30-10：30

7/10年：9：30-11：10

招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 4月18日

分销期 4月17日-4月18日

上市日 4月24日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留

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上述债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期、七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。