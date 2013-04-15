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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 17:07 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续创收盘新高，首季GDP弱于预期难改升值格局

* 人民币即期收盘继续刷新历史新高
    * 中间价亦续创新高
    * 一季度GDP增速弱于预期令涨幅收窄
    * 人民币走强格局短期料难改

 (更新收盘报价和背景)
    路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期 周一收盘续创新高，盘中亦再刷新历
史高位至6.1860元，受中间价连续第二天创新高带动。虽然一季度中国GDP等经济数据弱于
预期，但因经济基本面仍较为稳定，难以改变人民币升值格局。
    
    交易员称，受隔夜美元空头获利回补，以及市场预期一季度中国宏观数据较弱，人民币
即期早盘出现一波较强的购汇盘，并在宏观数据公布后获利回吐。短期看人民币升值格局不
会改变，资本流入仍会增长。
    
    “早盘走势应该跟GDP数据相关，市场预期GDP会差一点，所以会在数据公布前买一点（
美元），公布后再卖掉，...这样就呈现了一个(美元)先上后下的局面。”上海一外资行交
易员称。
    
    多数交易员称，未来人民币继续看涨，因即将进行的G20会议可能会给人民币以更强的
升值压力，且中国经济宏观面相对稳定亦吸引更多国际游资的流入，因此无论从政治角度还
是从热钱流入的角度，短期内人民币仍将继续看涨。
    
    “客盘其实相对均衡，虽然早上一波美元买盘，但后市整体人民币还是看涨，结汇仍会
偏多，6.18可能会是下一个支撑位。”北京一国有银行交易员称。
    
    中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7%
，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。 
    
    中国国家统计局发言人盛来运在记者会上将一季度GDP增速的回落，归因为国际形势复
杂多变和国内主动调控的结果。他并认为，中国经济基本面没有发生根本改变，但警示称世
界主要经济体量化宽松不断加大，给新兴国家的出口带来不利影响，并给其货币带来更大的
升值压力。 
    
    受中国经济数据低于预期拖累，中国股市沪综指 在数据公布后应声收跌1.13%；
新西兰元和澳元亦大跌。周一从大宗商品到亚洲股市的风险资产均走低，因美国和中国数据
弱于预期引发对全球经济前景的忧虑，促使投资者锁定近期市场升势的部分获利。
        
    此前，美国财政部在外汇报告中表示，中国自2010年6月来已允许人民币升值10%，实际
汇率升幅达到16.2%，此次中国不能被贴上汇率操控国标签。但同时报告也认为，人民币仍
“估值明显偏低”，且看来又出现政府干预汇市。 
            
    东京汇市商品相关货币周一挫跌，此前数据显示中国第一季经济成长意外蹒跚；日圆则
走坚，先前美国表示将关注日本，以确保日本政策的目标不是操纵本币汇率。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        
 在岸市场人民币兑美元                         今日           上日       升贬
                即期成交价格                 6.1871         6.1922      0.08%
                      中间价                 6.2454         6.2506      0.08%
                                                                          
              日内相对于中间价最大波幅  0.95% (上限±1%)     日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         29           6.1860     6.1889
                2013年来即期升贬值幅度        0.70%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                     910                        
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:37                 今日            上日        
                 1年期NDF                   6.2540/70       6.2550        
                         CNH即期            6.1852/59       6.1837        
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
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