更新版 1-中国汇市：人民币续创收盘新高，首季GDP弱于预期难改升值格局

* 人民币即期收盘继续刷新历史新高 * 中间价亦续创新高 * 一季度GDP增速弱于预期令涨幅收窄 * 人民币走强格局短期料难改 (更新收盘报价和背景) 路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期 周一收盘续创新高，盘中亦再刷新历 史高位至6.1860元，受中间价连续第二天创新高带动。虽然一季度中国GDP等经济数据弱于 预期，但因经济基本面仍较为稳定，难以改变人民币升值格局。 交易员称，受隔夜美元空头获利回补，以及市场预期一季度中国宏观数据较弱，人民币 即期早盘出现一波较强的购汇盘，并在宏观数据公布后获利回吐。短期看人民币升值格局不 会改变，资本流入仍会增长。 “早盘走势应该跟GDP数据相关，市场预期GDP会差一点，所以会在数据公布前买一点（ 美元），公布后再卖掉，...这样就呈现了一个(美元)先上后下的局面。”上海一外资行交 易员称。 多数交易员称，未来人民币继续看涨，因即将进行的G20会议可能会给人民币以更强的 升值压力，且中国经济宏观面相对稳定亦吸引更多国际游资的流入，因此无论从政治角度还 是从热钱流入的角度，短期内人民币仍将继续看涨。 “客盘其实相对均衡，虽然早上一波美元买盘，但后市整体人民币还是看涨，结汇仍会 偏多，6.18可能会是下一个支撑位。”北京一国有银行交易员称。 中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7% ，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。 中国国家统计局发言人盛来运在记者会上将一季度GDP增速的回落，归因为国际形势复 杂多变和国内主动调控的结果。他并认为，中国经济基本面没有发生根本改变，但警示称世 界主要经济体量化宽松不断加大，给新兴国家的出口带来不利影响，并给其货币带来更大的 升值压力。 受中国经济数据低于预期拖累，中国股市沪综指 在数据公布后应声收跌1.13%； 新西兰元和澳元亦大跌。周一从大宗商品到亚洲股市的风险资产均走低，因美国和中国数据 弱于预期引发对全球经济前景的忧虑，促使投资者锁定近期市场升势的部分获利。 此前，美国财政部在外汇报告中表示，中国自2010年6月来已允许人民币升值10%，实际 汇率升幅达到16.2%，此次中国不能被贴上汇率操控国标签。但同时报告也认为，人民币仍 “估值明显偏低”，且看来又出现政府干预汇市。 东京汇市商品相关货币周一挫跌，此前数据显示中国第一季经济成长意外蹒跚；日圆则 走坚，先前美国表示将关注日本，以确保日本政策的目标不是操纵本币汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1871 6.1922 0.08% 中间价 6.2454 6.2506 0.08% 日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 29 6.1860 6.1889 2013年来即期升贬值幅度 0.70% 1年期美元/人民币掉期升水 910 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.2540/70 6.2550 CNH即期 6.1852/59 6.1837 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)