更新版 1-中国汇市：人民币续创收盘新高，首季GDP弱于预期难改升值格局

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 人民币即期收盘继续刷新历史新高 * 中间价亦续创新高 * 一季度GDP增速弱于预期令涨幅收窄 * 人民币走强格局短期料难改 (更新收盘报价和背景) 路透北京4月15日 - 人民币兑美元即期 周一收盘续创新高，盘中亦再刷新历 史高位至6.1860元，受中间价连续第二天创新高带动。虽然一季度中国GDP等经济数据弱于 预期，但因经济基本面仍较为稳定，难以改变人民币升值格局。 交易员称，受隔夜美元空头获利回补，以及市场预期一季度中国宏观数据较弱，人民币 即期早盘出现一波较强的购汇盘，并在宏观数据公布后获利回吐。短期看人民币升值格局不 会改变，资本流入仍会增长。 “早盘走势应该跟GDP数据相关，市场预期GDP会差一点，所以会在数据公布前买一点（ 美元），公布后再卖掉，...这样就呈现了一个(美元)先上后下的局面。”上海一外资行交 易员称。 多数交易员称，未来人民币继续看涨，因即将进行的G20会议可能会给人民币以更强的 升值压力，且中国经济宏观面相对稳定亦吸引更多国际游资的流入，因此无论从政治角度还 是从热钱流入的角度，短期内人民币仍将继续看涨。 “客盘其实相对均衡，虽然早上一波美元买盘，但后市整体人民币还是看涨，结汇仍会 偏多，6.18可能会是下一个支撑位。”北京一国有银行交易员称。 中国经济弱复苏格局不改。最新公布的一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至7.7% ，逊于市场预期。尽管消费和投资基本持稳，但工业生产3月意外疲弱拖累经济增长。 中国国家统计局发言人盛来运在记者会上将一季度GDP增速的回落，归因为国际形势复 杂多变和国内主动调控的结果。他并认为，中国经济基本面没有发生根本改变，但警示称世 界主要经济体量化宽松不断加大，给新兴国家的出口带来不利影响，并给其货币带来更大的 升值压力。 受中国经济数据低于预期拖累，中国股市沪综指 在数据公布后应声收跌1.13%； 新西兰元和澳元亦大跌。周一从大宗商品到亚洲股市的风险资产均走低，因美国和中国数据 弱于预期引发对全球经济前景的忧虑，促使投资者锁定近期市场升势的部分获利。 此前，美国财政部在外汇报告中表示，中国自2010年6月来已允许人民币升值10%，实际 汇率升幅达到16.2%，此次中国不能被贴上汇率操控国标签。但同时报告也认为，人民币仍 “估值明显偏低”，且看来又出现政府干预汇市。 东京汇市商品相关货币周一挫跌，此前数据显示中国第一季经济成长意外蹒跚；日圆则 走坚，先前美国表示将关注日本，以确保日本政策的目标不是操纵本币汇率。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1871 6.1922 0.08% 中间价 6.2454 6.2506 0.08% 日内相对于中间价最大波幅 0.95% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 29 6.1860 6.1889 2013年来即期升贬值幅度 0.70% 1年期美元/人民币掉期升水 910 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.2540/70 6.2550 CNH即期 6.1852/59 6.1837 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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