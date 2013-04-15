澳洲个股：力拓重新评估旗下澳洲一座煤矿前景，因扩张许可遭法院推翻

路透悉尼4月15日 - 矿业巨擘力拓 周一表示，在澳洲一法院以环境及社会考量为由，推翻力拓旗下一处煤炭矿场扩张的许可后，公司正在重新检视这座矿场的前景。

这次受挫可能影响到力拓澳洲煤炭资产的出售。

力拓表示，在澳洲新南威尔斯土地环境法庭的裁决后，目前有1,300个工作面临不保。力拓的Mount Thorley Warkworth矿场原本获得地方政府批准，采矿活动可延长约13年，直到2033年，但这项许可遭法院推翻。2003年5月的一项许可只准许采矿活动延至2020年。

这座矿场2012年生产400万吨热能煤及160万吨半软焦煤。这座矿场是由力拓子公司Coal & Allied经营。