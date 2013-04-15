欧洲个股：EADS洽商从法国政府手中买回1.56%持股

路透巴黎4月15日 - 空中客车(Airbus/空中巴士)的母公司--欧洲宇航防务集团(EADS)周一表示，将从法国政府手中买回1.56%的股权，成为这家欧洲最大的宇航企业调整政府持股的最新一步。

这笔交易将作价约4.84亿欧元，将是欧洲宇航防务集团于2000年透过合并法国、德国以及西班牙宇航业务成立以来，法国政府首次考虑将所持的15%权益卖出一部份。

欧洲宇航防务集团表示，协商重点在于买回的股份属于法国政府保有投票权以外的权益，这是该集团业务整顿计划的一部份。

欧洲宇航防务集团的声明表示，计划作价每股37.35欧元，与上次法国媒体Lagardere出售所持欧洲宇航防务集团股票时的价格相同。(完)