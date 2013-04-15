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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 17:16 BJT

全球金市：金价重挫5%，跌至接近每盎司1,400美元

路透伦敦4月15日 - 现货金 周一跌幅扩大至5%，跌至两年最低点，跌向每盎司1,400美元的支撑位，因投资人持续轧平部位。

现货金一度跌4.9%至每盎司1,403.90美元，为2011年3月以来最低。美国期金6月合约也挫低6%至1,411.60美元。(完)
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