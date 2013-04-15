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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 17:26 BJT

全球金市：现货银大跌8%至2010年10月以来最低，贵金属重挫

路透伦敦4月15日 - 现货银 周一大跌8%至2010年10月以来最低，追随黄金与其他贵金属跌势。

现货白银跌至每盎司23.61美元的低点，延续上周五挫跌5%的跌幅。当现货金跌至每盎司1,403.90美元的2011年3月低点后，白银加速下跌。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 杜明霞)
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