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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 17:21 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年)
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*山东鲁信     10       7  薄记建档区间5.0%-5.2%  AA+        4/17-4/19    齐鲁证券
投资控股集团   （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权） 
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*潍坊滨海     12       8          6.16%          AA         4/16-4/22    兴业证券
投资发展     (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)
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临沧国资       5       7          6.58%          AA-        4/11-4/17    太平洋证券
经营公司    （第3-7年每年末偿还20%本金/以国有土地使用权抵押及股权质押担保）        
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新乡投资集团   9       7          5.85%          AA         4/15-4/17  中信建投证券
                  (第3-7年每年末偿还20%本金)                             
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广州番禺交通  11       6          6.30%          AA         4/12-4/18    国信证券
建设投资公司      (第3-6年每年末偿还25%本金)                             
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海航集团      11.5     7       前五年6.60%       AA+        4/15-4/18    安信证券
                （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）          
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海南金海浆    12       7          6.10%          AA         4/15-4/19    国开证券
纸业          (第5-7年末分别偿还30%、30%、40%本金/金光纸业(中国)提供担保)         
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吴芳)
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