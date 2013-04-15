更新版 1-台湾货币市场：短率持平上日，央行冲销力道平稳

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 短率基本持稳上日
* 央行冲销力道暂未出现变化
* 票券商发票量明日有机会回稳 (更新拆款数据及存单发行金额)
记者 林妙容
路透台北4月15日 - 台湾银行间短率周一持续在低位徘徊，与上日变化不大。新一周开始央行冲销力量未出现明显变化，市场资金充裕的基调不变，令银行排队转存代理行回收隔夜资金，市场料本周台币短率曲线将维持平稳，变化不会太大。
市场人士指出，台湾央行近来的冲销力道平稳，央行存单未到期余额持稳在6.45兆(万亿)附近，未及于此前市场较为关切的6.5兆关卡，央行委由代理行回冲的隔夜资金亦处于正常水位，使得资金没有更多的去化管道，对利率影响微乎其微。不过外资银行台币资金今日似不再如同上周泛滥，略支撑短率不再下行。
〞外商今天打(电话)来(拆出)的家数没有上周那么多。〞一位民营银行资金调度人士说。
另一大型金融构构资金调度人员表示，此前最新一期364天期存单标破0.7%的近来共识水位 ，令市场忧心如果台币资金水位只升不降，短率本周仍有下行风险，但银行端虽为资金去化不易所苦，为免利率下行过快，仍勉力支撑短率于当前水准。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报在0.387%。今日区间在0.295-0.4%，上日在0.295-0.41%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。
**短票发票量明日可望恢复正常**
在短票市场方面，一大型票券商指出，清明节前后的发票空窗期可望在今天告一段落，明日起发票量可望恢复正常。今日票量发行不多，虽银行间买票意愿仍高，票券商顾及长久交易关系，同意短票利率持平于上日，约在0.70%不变。
〞今天和银行做是交朋友，票量只有一点点而已。〞另一大型票券商交易人士说。
交易员并指出，近来台股 表现仍然疲弱，证券商发票量仍处于低迷状态，预期至今年第三季为止，企业发票及利率都不致有大幅变动。
周一票券商与银行承作30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。
今日央行存单到期2,070.15亿台币，台湾央行共发行2,085.15亿台币存单，存单发行余额增15亿。
本周其他交易日存单到期状况如下，周二661亿，周三669.2亿，周四5,047亿以及周五3,653.15亿台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负74亿台币；累计超额准备为3,063亿台币，加计前期1%的超额准备为3,578亿台币。
**公债附买回利率大致持稳**
公债与公司债附买回(RP)成交利率周一大致持稳。由于仍处于公司债发行空窗期，市场钱多券少状况不变，大型券商与票券商多以到期续作为主，利率则维持现有区间不变。
但也有券商趁到期将较高的利率微幅下调，客户则因认知目前市场资金泛滥，在续约时同意调整。使得公债与公司债RP区间高点缓步向低端收敛。
〞相较于3月，本月较无紧缩因子，也比较有议价空间。〞一证券商交易员说。
他认为，目前银行端资金相当充裕，有缺口很快就能找到。本月RP利率应有机会继续缓步向下。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.69%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.79%，亦与上日相同。
票券商的公债/公司债附买回利率则大致不变。大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.65%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.70-0.71%，皆同上日。(完) (审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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