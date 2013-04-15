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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 18:17 BJT

路透基点：京东方全资子公司源盛光电寻求45亿元人民币八年期融资

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道，京东方科技集团股份有限公司(京东方)旗下全资子公司鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司寻求多达45亿元人民币(7.28亿美元)八年期融资，以支应一主动矩阵式有机电激发光显示器(AMOLED)生产线。

中国国家开发银行为牵头行。

一名消息人士指出，在价格谈判方面预料不会超过中国人民银行基准利率的100%。

根据公司于4月3日发表的声明，母公司京东方将提供担保。

借款方源盛光电位于内蒙古鄂尔多斯，该公司在2012年第三季末的净资产为19.9亿元人民币，负债1,750万元人民币。根据京东方公告，自2011年5月30日创办以来，源盛光电一直还没有营收，截止2012年9月净损780万元人民币。

京东方与国开行在1月6日签署了融资合作协议，国开行承诺在2013-2014年期间向京东方提供总计200亿元人民币的融资，用途分别涉及项目融资、补充营运资本，贸易融资、并购和证券相关用途。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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