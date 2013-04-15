路透基点：京东方全资子公司源盛光电寻求45亿元人民币八年期融资

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报道，京东方科技集团股份有限公司(京东方)旗下全资子公司鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司寻求多达45亿元人民币(7.28亿美元)八年期融资，以支应一主动矩阵式有机电激发光显示器(AMOLED)生产线。
中国国家开发银行为牵头行。
一名消息人士指出，在价格谈判方面预料不会超过中国人民银行基准利率的100%。
根据公司于4月3日发表的声明，母公司京东方将提供担保。
借款方源盛光电位于内蒙古鄂尔多斯，该公司在2012年第三季末的净资产为19.9亿元人民币，负债1,750万元人民币。根据京东方公告，自2011年5月30日创办以来，源盛光电一直还没有营收，截止2012年9月净损780万元人民币。
京东方与国开行在1月6日签署了融资合作协议，国开行承诺在2013-2014年期间向京东方提供总计200亿元人民币的融资，用途分别涉及项目融资、补充营运资本，贸易融资、并购和证券相关用途。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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