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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 17:46 BJT

路透基点：台湾企银上海办事处初步获中国银监会批准升格为分行

路透香港4月15日 - 台湾企银 将上海办事处升格为分行一案，已经取得中国银行业监督管理委员会初步同意。

多位消息人士指出，该行上海分行正准备正式开张，将会在可以正式营运之前取得中国银监会的最终批准。

台湾企银目前的海外分行据点包括香港、洛杉矶及悉尼。

台湾企银将成为在第11家在中国有分行的台湾银行业者。(完)
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