路透基点：联邦制药寻求8,000万美元贷款--RLPC

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，香港上市公司联邦制药国际控股有限公司正寻求一笔8,000万美元的三年期定期贷款。
消息人士指出，台北富邦银行是牵头行之一，可能还有一到两家银行加入。
预料最快将在本月进行银团贷款。
借款方曾在1月初于台本进行路演。
联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债。所筹资金用于再融资和运营资本。汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行。该笔债券以人民币计价，但以美元结算。债券发行前，联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款。
根据3月27日提交证交所的资料，借款方公布2012年全年净利增长55.3%至1.62亿港元，营收成长9.6%至70亿港元。
联邦制药是一家医药企业，生产基地位于中国大陆。公司市值为约60.3亿港币(7.77亿美元)。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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