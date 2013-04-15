版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 17:55 BJT

路透基点：联邦制药寻求8,000万美元贷款--RLPC

路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，香港上市公司联邦制药国际控股有限公司正寻求一笔8,000万美元的三年期定期贷款。

消息人士指出，台北富邦银行是牵头行之一，可能还有一到两家银行加入。

预料最快将在本月进行银团贷款。

借款方曾在1月初于台本进行路演。

联邦制药曾在2011年11月发售一支7.90亿人民币(1.27亿美元)的五年期可转债。所筹资金用于再融资和运营资本。汇丰是这笔合成型人民币债券的牵头经办行。该笔债券以人民币计价，但以美元结算。债券发行前，联邦制药曾寻求在市场发起10亿人民币三年期海外定期贷款。

根据3月27日提交证交所的资料，借款方公布2012年全年净利增长55.3%至1.62亿港元，营收成长9.6%至70亿港元。

联邦制药是一家医药企业，生产基地位于中国大陆。公司市值为约60.3亿港币(7.77亿美元)。(完) (编译 张明钧; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐