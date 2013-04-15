中国经济：去年高净值人数增速放缓，炒房者和职业股民减少--胡润报告

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海4月15日 - 中国兴业银行 和胡润研究院周一联合发布高净值人群另类投资报告称,受房地产调控和股市低迷影响，去年个人资产在600万元人民币以上的高净值人群上升速度放缓，较上年仅增长4%，达280万人，其中炒房者和职业股民人数较上年减少5%。
报告还指出，亿万资产以上的高净值人群上升比例是过去四年来最低水平，仅2%，有6.45万人。
胡润研究院董事长胡润表示，“当股市和房地产受到影响的时候，中国富豪对另类投资的热情明显提高。”
报告指出，另类投资中，最受欢迎的是艺术品，其次是珠宝玉石、酒、钟表和私人飞机。在艺术品投资中，中国书画是最受欢迎的投资品类，其次是瓷器及古董等杂项、油画等。目前高净值人群中有艺术品投资的占到64%，而未来有意向投资艺术品更是达到78%。
2009年起中国艺术品拍卖额迅速提升，2011年中国艺术品拍卖额达968亿元，已占全球艺术品拍卖额的42%，排名第二的美国仅占24%。不过2012年受宏观经济及流动资金紧张影响，去年中国艺术品成交额仅616亿元。
报告还指出，48%高净值人群拥有酒类投资，其中葡萄酒投资占39%，超过中国白酒。74%高净值人群投资酒类的原因是出于爱好，半数高净值人群表示投资是为了自己饮用。而富人投资酒类首要考虑因素依次为年份、品牌和产地。
高净值人群中有22%从事钟表投资，未来有意愿进行手表投资的占35%，投资意愿大幅上升，而上升热点主要在于投资古董表。投资风险小、收藏要求简单是成为钟表投资的优势，但变现难、收益低成为一部分富人退出钟表投资的主要原因。
对于酒类和钟表投资，业内人士近期分别提出创新投资方式，即投资葡萄酒基金和收购老牌钟表公司。报告显示，10%的高净值人群有意购买葡萄酒基金。(完) (发稿 林琦; 审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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