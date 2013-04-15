中国经济：去年高净值人数增速放缓，炒房者和职业股民减少--胡润报告

路透上海4月15日 - 中国兴业银行 和胡润研究院周一联合发布高净值人群另类投资报告称,受房地产调控和股市低迷影响，去年个人资产在600万元人民币以上的高净值人群上升速度放缓，较上年仅增长4%，达280万人，其中炒房者和职业股民人数较上年减少5%。

报告还指出，亿万资产以上的高净值人群上升比例是过去四年来最低水平，仅2%，有6.45万人。

胡润研究院董事长胡润表示，“当股市和房地产受到影响的时候，中国富豪对另类投资的热情明显提高。”

报告指出，另类投资中，最受欢迎的是艺术品，其次是珠宝玉石、酒、钟表和私人飞机。在艺术品投资中，中国书画是最受欢迎的投资品类，其次是瓷器及古董等杂项、油画等。目前高净值人群中有艺术品投资的占到64%，而未来有意向投资艺术品更是达到78%。

2009年起中国艺术品拍卖额迅速提升，2011年中国艺术品拍卖额达968亿元，已占全球艺术品拍卖额的42%，排名第二的美国仅占24%。不过2012年受宏观经济及流动资金紧张影响，去年中国艺术品成交额仅616亿元。

报告还指出，48%高净值人群拥有酒类投资，其中葡萄酒投资占39%，超过中国白酒。74%高净值人群投资酒类的原因是出于爱好，半数高净值人群表示投资是为了自己饮用。而富人投资酒类首要考虑因素依次为年份、品牌和产地。

高净值人群中有22%从事钟表投资，未来有意愿进行手表投资的占35%，投资意愿大幅上升，而上升热点主要在于投资古董表。投资风险小、收藏要求简单是成为钟表投资的优势，但变现难、收益低成为一部分富人退出钟表投资的主要原因。