欧洲汇市：英镑兑美元微跌，经济数据公布前市场人气审慎

关注点将是周三的英国央行会议记录，市场依然对央行何时扩大资产购买规模意见分歧，同时对英镑进一步下跌保持警醒。

FXPRO.com首席分析师Simon Smith称，“英镑/美元今早开局谨慎，目前的大环境，如中国的经济数据，遏制市场太过推拉汇率。”

“另外定于周二公布的英国通胀数据有一些上档风险，这可能实际上削弱货币，并将使得此前围困英镑的问题重回焦点。”

摩根士丹利也指出，通胀率上涨可能会利空英镑。

英镑兑美元 跌0.1%，报1.5325美元。在1.5350附近据闻有期权到期，这可能将英镑压制在这一水准。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.8526英镑，预计支撑位在4月1日低点0.84115英镑附近。(完)