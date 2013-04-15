欧洲汇市：英镑兑美元微跌，经济数据公布前市场人气审慎

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
关注点将是周三的英国央行会议记录，市场依然对央行何时扩大资产购买规模意见分歧，同时对英镑进一步下跌保持警醒。
FXPRO.com首席分析师Simon Smith称，“英镑/美元今早开局谨慎，目前的大环境，如中国的经济数据，遏制市场太过推拉汇率。”
“另外定于周二公布的英国通胀数据有一些上档风险，这可能实际上削弱货币，并将使得此前围困英镑的问题重回焦点。”
摩根士丹利也指出，通胀率上涨可能会利空英镑。
英镑兑美元 跌0.1%，报1.5325美元。在1.5350附近据闻有期权到期，这可能将英镑压制在这一水准。
欧元兑英镑 跌0.2%至0.8526英镑，预计支撑位在4月1日低点0.84115英镑附近。(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。
(新增3月CPI、PPI数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8