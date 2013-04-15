路透基点：中信泰富2亿美元银团贷款又有七家银行加入

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港4月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中信泰富2亿美元四年期子弹式贷款至今又有七家银行加入银团。
兆丰国际商业银行和合作金库稍早已加入，与台北富邦银行共享牵头行兼簿记行头衔。永丰银行以牵头行身份加入。
消息人士指出，11家银行承诺核贷金额合计已经超过2.5亿美元。
还有几家银行仍在进行核贷程序。
一如先前报导，一般银团邀贷条件如下：承贷2,000万-2,900万美元，可获综合收益275个基点，取得安排行头衔；承贷1,000万-1,900万美元，获综合收益270个基点，取得副牵头行头衔。
若承贷4,000万美元者，可获综合收益290个基点，取得牵头行兼簿记行头衔；承贷3,500-3,900万美元者，可获综合收益285个基点和牵头行头衔；承贷3,000-3,400万美元者，可获综合收益280个基点和牵头行头衔。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码238个基点。
该融资交易主要面向台湾银行业者。
这笔贷款是中信泰富不到一年内进行的第二笔新融资。去年6月，中信泰富借入71亿港元(9.15亿美元)贷款，由12家牵头行安排，另有六家银行加入一般银团。台北富邦银行为12家牵头行之一。这项三年期贷款最高综合收益约280个基点，贷款利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码210个基点。
中信泰富为中国国企中信集团子公司，债信评级为Ba1/BB+(穆迪/标准普尔)。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
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