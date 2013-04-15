中国资管： 上周48款集合信托产品发行，五年期信托预期年化收益9.50%

路透北京4月15日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(4月8日-4月12日)共有22家信托公司发行了48款集合信托产品，发行量环比增加18款，增幅为60.00%。

其中，新华信托和华信信托均发行了6款，发行数量居榜首；新时代信托发行5款，发行数量居第二。上周有3款五年期信托发行，预期年化收益9.50%。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了13款，居首位；贷款运用类、组合运用类和债权投资类产品分别为12款、11款和6款；证券投资类和股权投资类各发行了3款。

从期限上看，本周47款新发产品均公布了期限，平均期限为23.72个月，环比增加4.65个月。其中，12个月期产品13款，平均最高预期收益率9.22%，环比增加0.10个百分点；18个月期产品4款，平均预期收益率为9.08%，环比减少0.63个百分点；24个月期产品20款，平均预期收益率为9.92%，环比减少0.25个百分点；30个月期的产品1款，最高预期收益率为8.00%；36个月期产品5款，平均预期收益率为10.20%，与上周持平；60个月期的产品3款，平均预期收益率为9.50%。

48款新发行产品中，有46款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.06亿元，环比增加055亿元，增幅为36.13%。按平均规模测算，本周发行的信托产品总计划募集规模为98.85亿元，环比增加53.47亿元，增幅为117.81%。

募集规模最大的是中融信托发行的中融—融盛一号集合资金信托计划，募集规模都为12.00亿元，该产品预期收益率为10.50%。

**“8号文”冲击收益率下行**

近期银监会下发“8号文”规范银行理财“非标准化债权资产”投资，对银行理财产品形成冲击，并对以信托为代表的“影子银行”产生重大影响，或将改变金融产品市场格局。

目前信托资产中绝大部分是与银行合作开发的“非标准化债权”。银信合作主要的业务模式有四种：一是传统的银信理财合作，通过理财资金直接对接信托产品；二是SOT模式，即银行理财通过委托券商定向资管计划认购单一信托的银证信合作业务；三是买入返售模式，银行通过自有资金或自营资金购买信托或信托受益权；四是银行推荐项目并代销集合信托。

8号文将首先打击传统的银信合作模式以及通过券商进行的SOT模式；但“买入返售”模式通过银行自有资金或自营资金进行，不受8号文的限制并且比较隐蔽；银行推荐项目并代销集合信托的模式或将受益，但代销集合信托规模不大，2012年底还不到2万亿。

集合信托发行量可能上升。一方面，银信合作项目相对优质，其中部分项目将从银行挤出，转向集合信托等融资渠道，提高其发行量及产品质量；另一方面，8号文限制了银行理财产品的部分高收益投资，并加大银行的成本，银行理财产品收益率可能下降，部分中高端客户将流向集合信托。

收益率方面，相对优质的项目如果转向集合信托，将降低集合信托的收益率。同时，作为标杆的银行理财产品收益率下行也将对集合信托的收益率产生直接影响。

**成立集合信托产品30款，平均期限30.47个月**

上周共有21家信托公司成立了48款集合信托产品，成立数量环比增加24款，增幅为100.00%。

有30款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.56亿元，与上周减少0.22亿元，降幅为12.43%。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为74.80亿元，环比增加32.09亿元，增幅为75.13%。其中，杭工商信托成立的景信地产投资基金1号集合资金信托计划，募集资金规模最大，为5.95亿元。