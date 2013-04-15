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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 18:36 BJT

金属期市：期铜跌至每吨7,106美元，创近一年半来新低

路透伦敦4月15日 - 伦敦期铜周一欧洲盘中跌至近一年半来新低，此前中国和美国公布令人失望的经济数据，增添全球成长放缓的疑虑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至每吨7,106美元，为2011年11月24日以来最低。(完)
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