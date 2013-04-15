中国资管：上周364款银行理财产品发行，“8号文”效果尚未显现

澳洲经济指标总览--4月12日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京4月15日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(4月8日-4月12日)50家银行共发行了364款理财产品，发行银行数较上期报告增加17家，产品发行量增加40款。被市场广泛关注的“8号文”的效果尚未显现。
中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但目前尚难计算其具体影响。
周报显示，上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共108款，市场占比为29.67%；非保本型理财产品共256款，市场占比为70.33%。
报告并称，有29家银行共发行了224款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为700天；预期年化收益率最低2.80%，最高为5.45%，与上期报告相比最低预期收益率上升5个基点，最高预期收益率均上升25个基点。
上周人民币债券和货币市场类理财产品发行数为149款，较上期报告增加1款，平均预期收益率为4.14%，较上期报告下滑4个基点；外币债券和货币市场类理财产品9款，和上期报告持平，平均预期收益率为1.76%，较上期报告上升23个基点；结构性理财产品发行4款，较上期报告减少1款，平均预期收益率为4.25%，较上期报告上升5个基点；其他类理财产品发行201款，较上期报告增加42款，市场占比上升至55.22%；本周还有银行分别发行了1款信贷类理财产品和4款票据资产类产品，平均预期收益率分别为4.60%和4.25%。
在理财产品期限方面，1个月（含）以下期理财产品发行数为10款，较上期报告减少10款，平均预期收益率为3.90%，和上期报告相比上升43个基点；1个月至3个月（含）期理财产品发行数为203款，较上期报告增加16款，平均预期收益率为4.18%，和上期报告相比下滑1个基点；3个月至6个月（含）期理财产品发行数为100款，较上期报告增加34款，平均预期收益率为4.30%，较上期报告上升2个基点；6个月至1年（含）期理财产品发行数为46款，较上期报告增加6款，平均预期收益率为4.36%，较上期报告上升9个基点；1年以上期理财产品发行数为5款，较上期报告减少6款，平均预期收益率为5.66%，较上期报告上升38个基点。
**两款到期产品未实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有675款产品到期，158款产品公布了到期收益率，除了招商银行有两款挂钩黄金的结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类347款，结构类50款，除了招商银行2款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.48%，较上期报告上升19个基点；外币债券类产品平均到期收益率为5.78%，较上期报告上升140个基点。
上周到期收益率达到5.00%及以上的产品有28款，除了1款澳元产品和1款美元产品外，其余产品均为人民币产品。
到期收益率最高的产品为民生银行在2011年4月14日发行的“非凡理财人民币T897-1期理财产品（2）”，投资币种为人民币，到期实现了7.60%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透东京4月12日 - 日本公债周三走强，指标10年期公债收益率(殖利率)小幅下降至四个月低点，追随美债收益率走势，而日本央行缩减了购债操作规模。 指标10年期日本公债收益率 下降1个基点至0.025%，为12月5日以来最低水平。10年期日债期货涨0.20点至150.88 ，早先曾触及11月15日以来最低价150.92。 美国公债收益率隔夜下滑，因市场担心法国总统竞选选情以及美国针对叙利亚和朝鲜可能采取的军事行动，刺激了避险需求。亚洲时段美债收益率继续下降。 指标10年期美债收益率 报2.285%，低于美国市场周二收盘价2.315%。 日本央行周三在常规操作中还削减剩余期限在3至5年的公债购买规模，从前次的3,800 亿日圆降至3,500亿日圆。 “整体而言，对日本央行的做法反应有限，因为市场焦点在美国公债上，美国债收益率 似乎已进入新的区间，”PineBridge Investments固定收益投资部主管Tadashi Matsuka
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选