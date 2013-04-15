中国资管：上周364款银行理财产品发行，“8号文”效果尚未显现

路透北京4月15日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周(4月8日-4月12日)50家银行共发行了364款理财产品，发行银行数较上期报告增加17家，产品发行量增加40款。被市场广泛关注的“8号文”的效果尚未显现。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为将限制银行理财业务发展，但目前尚难计算其具体影响。

周报显示，上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共108款，市场占比为29.67%；非保本型理财产品共256款，市场占比为70.33%。

报告并称，有29家银行共发行了224款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为700天；预期年化收益率最低2.80%，最高为5.45%，与上期报告相比最低预期收益率上升5个基点，最高预期收益率均上升25个基点。

上周人民币债券和货币市场类理财产品发行数为149款，较上期报告增加1款，平均预期收益率为4.14%，较上期报告下滑4个基点；外币债券和货币市场类理财产品9款，和上期报告持平，平均预期收益率为1.76%，较上期报告上升23个基点；结构性理财产品发行4款，较上期报告减少1款，平均预期收益率为4.25%，较上期报告上升5个基点；其他类理财产品发行201款，较上期报告增加42款，市场占比上升至55.22%；本周还有银行分别发行了1款信贷类理财产品和4款票据资产类产品，平均预期收益率分别为4.60%和4.25%。

在理财产品期限方面，1个月（含）以下期理财产品发行数为10款，较上期报告减少10款，平均预期收益率为3.90%，和上期报告相比上升43个基点；1个月至3个月（含）期理财产品发行数为203款，较上期报告增加16款，平均预期收益率为4.18%，和上期报告相比下滑1个基点；3个月至6个月（含）期理财产品发行数为100款，较上期报告增加34款，平均预期收益率为4.30%，较上期报告上升2个基点；6个月至1年（含）期理财产品发行数为46款，较上期报告增加6款，平均预期收益率为4.36%，较上期报告上升9个基点；1年以上期理财产品发行数为5款，较上期报告减少6款，平均预期收益率为5.66%，较上期报告上升38个基点。

**两款到期产品未实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有675款产品到期，158款产品公布了到期收益率，除了招商银行有两款挂钩黄金的结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类347款，结构类50款，除了招商银行2款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.48%，较上期报告上升19个基点；外币债券类产品平均到期收益率为5.78%，较上期报告上升140个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品有28款，除了1款澳元产品和1款美元产品外，其余产品均为人民币产品。